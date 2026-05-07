Strategi Investor Asing Jelang Evaluasi Indeks MSCI dan Penguatan IHSG

Analisis mendalam mengenai pergerakan IHSG yang tetap menguat di level 7.092,47 meskipun terjadi net foreign sell, serta strategi investor asing menjelang evaluasi MSCI Mei 2026.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG kembali menunjukkan performa yang impresif dengan berhasil mempertahankan tren positifnya selama tiga hari berturut-turut. Pada penutupan perdagangan terbaru, indeks berada di level 7.092,47, mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen atau setara dengan 35,36 poin.

Meskipun pasar modal global sedang mengalami volatilitas, pasar domestik Indonesia tampaknya memiliki daya tahan yang cukup kuat untuk tetap berada di zona hijau. Secara statistik, pergerakan pasar kali ini cukup beragam, di mana tercatat sebanyak 341 saham mengalami penguatan, 196 saham bergerak stagnan, dan 290 saham lainnya mengalami pelemahan. Kenaikan tertinggi secara sektoral terlihat pada sektor teknologi dan barang baku, yang menjadi motor utama penggerak indeks pada hari tersebut.

Namun, di sisi lain, sektor energi, konsumer primer, dan keuangan justru mencatatkan penurunan, yang mengindikasikan adanya rotasi sektor yang sedang terjadi di kalangan investor. Dinamika pasar kali ini sangat dipengaruhi oleh sikap investor asing yang mulai menunjukkan perilaku selektif. Hal ini terjadi menjelang pengumuman hasil evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Mei 2026.

Evaluasi MSCI merupakan salah satu peristiwa paling krusial bagi pasar modal karena dapat menentukan aliran dana asing masuk atau keluar dari suatu negara. Meskipun secara akumulasi pasar mencatatkan net foreign sell atau penjualan bersih oleh investor asing sebesar 482,1 miliar rupiah, namun terdapat fenomena menarik di mana sejumlah saham tertentu justru diborong secara masif.

Strategi pemilihan saham yang spesifik ini menunjukkan bahwa investor global tidak serta merta meninggalkan pasar Indonesia, melainkan hanya melakukan penyesuaian portofolio guna mengoptimalkan imbal hasil berdasarkan prospek fundamental perusahaan. Beberapa saham yang menjadi primadona bagi investor asing dalam periode ini mencakup kombinasi antara saham berbasis komoditas dan saham blue chip yang memiliki kapitalisasi pasar besar. PT Timah Tbk dengan kode saham TINS memimpin daftar dengan nilai pembelian bersih mencapai 87,2 miliar rupiah.

Disusul oleh raksasa telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM dengan nilai 53,8 miliar rupiah, serta PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) sebesar 35,8 miliar rupiah. Selain itu, saham konsumer seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) juga mencatatkan aliran dana masuk masing-masing sebesar 30,2 miliar rupiah dan 29,3 miliar rupiah.

Ketertarikan investor asing terhadap saham-saham ini memberikan sinyal positif bahwa meskipun terjadi tekanan secara umum, fundamental perusahaan-perusahaan besar di Indonesia masih dipandang sangat menarik dan kompetitif di mata dunia. Optimisme pasar juga didorong oleh ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal pertama tahun 2026. Data pertumbuhan ekonomi yang solid diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif.

Tekanan rupiah memang menjadi salah satu faktor utama mengapa investor asing cenderung berhati-hati dan melakukan aksi jual di beberapa instrumen. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, maka daya tarik aset Indonesia akan kembali menguat. Banyak analis menyarankan agar investor domestik tidak panik melihat aksi jual asing, melainkan memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi saham-saham berkualitas pada harga yang lebih terjangkau.

Dengan demikian, kombinasi antara kinerja fundamental perusahaan yang kuat dan stabilitas ekonomi makro akan menjadi kunci utama dalam menjaga reli IHSG untuk jangka waktu yang lebih panjang di masa depan





