Strategi Emas BRICS: Menjauh dari Dolar demi Kedaulatan Finansial Global

Negara-negara BRICS secara masif meningkatkan cadangan emas untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meminimalisir risiko geopolitik pasca pembekuan aset Rusia.

Gelombang baru dalam strategi cadangan devisa global kini tengah dipimpin oleh negara-negara anggota BRICS yang secara agresif melakukan akumulasi emas dalam jumlah besar. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan pergeseran fundamental dalam cara negara-negara berkembang besar memandang keamanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Data menunjukkan bahwa bank sentral di seluruh dunia telah mencatat pembelian emas secara konsisten di atas 1.

000 ton per tahun dalam kurun waktu terakhir, sebuah lonjakan drastis dibandingkan rata-rata tahunan pada dekade sebelumnya yang hanya berkisar antara 400 hingga 500 ton. Kelompok BRICS sendiri memegang peran kunci, dengan kontribusi lebih dari setengah total pembelian emas bank sentral global sepanjang periode 2020 hingga 2024, sebuah fakta yang mengukuhkan posisi mereka sebagai penggerak utama permintaan logam mulia di pasar internasional. Salah satu pemicu utama di balik fenomena ini adalah pelajaran berharga dari pembekuan aset cadangan devisa Rusia sebesar 300 miliar dolar AS oleh negara-negara Barat pada tahun 2022. Insiden tersebut menjadi alarm keras bagi banyak negara bahwa aset berbasis dolar AS yang selama ini dianggap sebagai standar emas cadangan devisa, ternyata memiliki kerentanan politis yang tinggi dan bisa dibekukan atau disita dalam situasi konflik. Berbeda dengan instrumen keuangan digital atau obligasi negara yang bergantung pada sistem perbankan pihak lawan, emas fisik menawarkan keunggulan unik yaitu tidak memiliki penerbit dan terbebas dari yurisdiksi politik pihak mana pun. Kondisi ini membuat emas menjadi pelabuhan paling aman untuk melindungi kekayaan nasional dari risiko sanksi ekonomi atau perubahan kebijakan yang mendadak. Lebih jauh lagi, data dari IMF COFER memperlihatkan tren penurunan dominasi dolar AS dalam cadangan devisa global yang cukup konsisten, turun dari 71 persen pada tahun 1999 menjadi sekitar 57 persen saat ini, yang merupakan level terendah sejak 1994. Alih-alih melakukan diversifikasi ke mata uang alternatif seperti euro atau yuan yang masih membawa risiko ketergantungan pada kebijakan moneter negara lain, negara-negara BRICS lebih memilih emas sebagai jangkar cadangan mereka. Bahkan ketika harga emas melonjak tajam hingga mendekati 4.850 dolar AS per ons pada April 2026, yang mewakili kenaikan lebih dari 40 persen dalam setahun, negara-negara anggota BRICS tidak menunjukkan tanda-tanda mengerem pembelian. Hal ini menegaskan bahwa bagi mereka, emas bukan sekadar komoditas spekulatif untuk mencari keuntungan, melainkan aset strategis untuk mempertahankan kedaulatan finansial di tengah dinamika sistem keuangan global yang semakin terfragmentasi dan penuh dengan ketidakpastian politik serta ekonomi di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Emas Perhiasan Hari Ini 20 April 2026, Termahal Dipatok SeginiBerikut daftar lengkap harga emas perhiasan di Raja Emas dan Laku Emas pada Senin, (20/4/2026).

Read more »

Klasemen: PSG gagal menjauh dari Lens, Verdonk CS di posisi ketigaParis Saint-Germain gagal menjauh dari kejaran Lens pada pekan ke-30 Liga Prancis setelah takluk 1-2 dari tamunya Lyon pada pertandingan yang digelar di Parc ...

Read more »

Gang Rusia-China Borong Emas Gila-Gilaan, Misi Hancurkan AS Dimulai!Negara-negara yang tergabung dalam BRICS semakin agresif menambah cadangan emas dalam beberapa tahun terakhir.

Read more »

BRICS Borong Emas, Sinyal Bahaya bagi Dominasi Dolar ASPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Update Harga Emas Perhiasan 21 April 2026: Cek Rincian Lengkap di Raja Emas dan Laku Emas!Simak rincian harga emas perhiasan terbaru pada Selasa, 21 April 2026, dari berbagai kadar karat di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas untuk panduan investasi An

Read more »

Kurangi Ketergantungan Terhadap Dollar, Negara-negara BRICS Borong Emas Jadi Cadangan DevisaNegara BRICS borong emas untuk kurangi ketergantungan pada dolar AS. Langkah ini perkuat cadangan devisa dan hadapi risiko global.

Read more »