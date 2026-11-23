Ducati Corse mengonfirmasi pembagian spesifikasi motor MotoGP 2027. Marc Marquez dan Pedro Acosta mendapat unit penuh, sementara tim satelit VR46 dan Gresini Racing mengikuti tahap pengembangan bertahap untuk motor 850cc.

Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, mengungkap strategi teknis ambisius yang akan diterapkan Ducati Lenovo Team pada musim MotoGP 2027. Pengumuman ini disampaikan di tengah perayaan sukses Marc Marquez menjuarai dunia pada MotoGP Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Minggu (22/11/2026). Ducati memutuskan untuk mempertahankan enam slot di grid balapan dengan kombinasi tim pabrikan penuh dan dua tim satelit utama.

Kebijakan Spesifikasi Motor Pabrik dan Satelit

Keenam motor Desmosedici yang akan digunakan seluruh pembalap Ducati pada musim 2027 merupakan unit baru sepenuhnya. Namun, Ducati tidak akan memberikan spesifikasi teknis yang setara kepada semua pembalap di awal musim. Dall'Igna menegaskan bahwa empat unit akan memiliki spesifikasi pabrikan penuh, sementara dua unit lainnya akan menerima spesifikasi yang lebih rendah pada awal kompetisi.

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Keputusan strategis ini menempatkan tim pabrikan sebagai prioritas utama dalam implementasi inovasi teknis terbaru. Motor milik tim satelit, khususnya VR46 Racing dan Gresini Racing, baru akan mendapatkan proses pengembangan spesifikasi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Langkah ini diambil untuk memastikan performa optimal bagi dua pembalap utama tim pabrikan di tahun transisi regulasi.

Distribusi Motor untuk Marc Marquez dan Pedro Acosta

Marc Marquez dan rekan setim barunya, Pedro Acosta, menjadi penerima prioritas utama untuk motor spesifikasi penuh di Ducati Lenovo. Kedua pembalap ini menjadi pilar inti dalam proyek besar Ducati menghadapi perubahan regulasi mesin MotoGP. Selain mereka, satu unit spesifikasi pabrikan juga dialokasikan kepada VR46 Racing dan satu unit lagi untuk Gresini Racing.

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Pada tim VR46 Racing, pembalap baru Fermin Aldeguer dipastikan akan mengendarai motor Desmosedici GP dengan spesifikasi pabrikan penuh. Sementara itu, di tim Gresini Racing, Joan Mir juga akan menerima perlakuan serupa dengan unit resmi spek penuh. Penetapan ini memperkuat posisi pembalap berpengalaman di kedua tim satelit mitra Ducati.

Status Rookie Nicolo Bulega dan Dani Holgado

Kebijakan ini berdampak langsung pada rookie di kedua tim satelit mitra Ducati. Nicolo Bulega dari VR46 Racing dan Dani Holgado dari Gresini Racing akan mengemudikan motor dengan spesifikasi lebih rendah dibandingkan rekan setim mereka. Hal ini menciptakan perbedaan performa teknis yang signifikan di antara enam pembalap Ducati pada awal musim 2027.

Meski demikian, Ducati memberikan sinyal jelas bahwa kesenjangan spesifikasi tersebut bersifat sementara. Motor spesifikasi satelit akan terus mengalami pengembangan teknis agar bisa mengejar ketertinggalan. Ducati berencana untuk mengelola proses evolusi performa ini secara dinamis sepanjang rangkaian balapan berlangsung.

Era 850cc dan Tantangan Tes Valencia

Dall'Igna memproyeksikan musim pertama era mesin 850cc akan diwarnai oleh proses pengembangan yang sangat intensif. Ia memperkirakan perubahan teknis yang cukup signifikan akan terjadi sepanjang kompetisi berlangsung untuk menyempurnakan paket performa motor. Tim akan terus mengevaluasi bagaimana mengelola pengembangan ini seiring berjalannya waktu.

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Motor Ducati bermesin 850cc dijadwalkan menjalani penampilan resmi pertamanya di lintasan pada tes Valencia, 1 Desember 2026. Tes ini menjadi momen krusial bagi Ducati untuk memulai evaluasi awal paket teknis baru yang akan dipertandingkan pada era 2027. Selain perubahan kapasitas mesin menjadi 850cc, penggunaan ban Pirelli juga menjadi tantangan teknis baru yang harus dihadapi seluruh tim MotoGP.