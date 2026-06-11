Strategi dan Analisis Didier Deschamps Menjelang Piala Dunia 2026: Menakar Kekuatan Spanyol dan Peran Vital Mbappé

Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, membedah peta persaingan Piala Dunia 2026, mulai dari ancaman kecepatan tim Spanyol, pengaruh Thomas Tuchel di Inggris, hingga pembelaannya terhadap Kylian Mbappé.

Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menjadi panggung yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola dunia.

Menjelang turnamen bergengsi ini, pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, memberikan pandangannya mengenai peta persaingan yang akan terjadi. Salah satu tim yang menjadi perhatian utama Deschamps adalah Spanyol. Menurutnya, Spanyol saat ini merupakan tim yang sangat sulit untuk dihentikan oleh siapa pun. Deschamps mengamati bahwa Spanyol tidak lagi hanya mengandalkan penguasaan bola yang monoton seperti era tiki-taka klasik, melainkan telah berevolusi dengan menambahkan elemen kecepatan yang mematikan.

Keunggulan dalam hal kecepatan individu para pemainnya membuat lini pertahanan lawan sering kali kewalahan, karena mereka harus menghadapi kombinasi antara keterampilan teknis tinggi dan akselerasi yang luar biasa. Hal inilah yang menurut Deschamps menjadi kunci utama kesuksesan Spanyol dalam menjuarai Euro 2024 dan menjadikannya ancaman serius di Piala Dunia mendatang. Selain Spanyol, Deschamps juga menyoroti Inggris yang kini berada di bawah arahan Thomas Tuchel.

Kehadiran Tuchel di kursi kepelatihan dianggap membawa dimensi baru bagi tim Three Lions, yang menambah daftar panjang tim kuat yang harus diwaspadai oleh Prancis. Di tengah analisis mengenai lawan, Deschamps tidak lupa memberikan pembelaan yang tegas terhadap kapten timnya, Kylian Mbappé. Pemain bintang Real Madrid tersebut belakangan ini menjadi sasaran kritik tajam, terutama terkait dengan kepemimpinannya di dalam lapangan. Namun, bagi Deschamps, Mbappé tetaplah elemen kunci yang membuat Les Bleus menjadi tim yang jauh lebih kuat.

Sang pelatih menjelaskan bahwa tekanan yang dihadapi Mbappé sangatlah besar karena standar yang diterapkan kepadanya jauh lebih tinggi dibandingkan pemain lain. Deschamps mengungkapkan bahwa performa Mbappé pada Euro sebelumnya sempat terpengaruh oleh masa-masa sulit di PSG serta kendala cedera yang menghambat kondisi fisiknya. Ia menegaskan bahwa kritik yang muncul sering kali didorong oleh kelompok minoritas yang bersuara keras, sementara mayoritas pendukung sebenarnya tetap memberikan dukungan. Bagi Deschamps, Mbappé sudah terbiasa hidup dalam pusaran kritik, baik yang bersifat objektif maupun subjektif.

Tanggung jawab besar yang dipikulnya, baik saat membela Real Madrid maupun tim nasional, adalah konsekuensi dari statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Deschamps meyakini bahwa dengan dukungan yang tepat dan kondisi fisik yang prima, Mbappé akan kembali menjadi senjata paling mematikan bagi Prancis dalam upaya mereka mempertahankan kejayaan. Berbicara mengenai peluang Prancis, Deschamps merasa bahwa status sebagai salah satu tim unggulan adalah hal yang logis dan pantas.

Hal ini didasari oleh konsistensi luar biasa yang ditunjukkan oleh Les Bleus, yang secara konsisten berada di peringkat tiga besar FIFA sejak tahun 2018. Meskipun demikian, Deschamps mengingatkan para pemainnya agar tetap rendah hati dan tidak jemawa. Ia menekankan bahwa sepak bola di level tertinggi sangatlah kejam, di mana penurunan fokus sedikit saja dapat berakibat fatal, sebagaimana yang pernah mereka alami saat menghadapi Swiss.

Tantangan berat sudah menunggu di fase grup, di mana Prancis harus berhadapan dengan tim-tim seperti Senegal, Irak, dan Norwegia. Selain itu, dengan format baru yang melibatkan 48 peserta, turnamen ini akan menjadi lebih panjang dan melelahkan, yang menuntut ketahanan fisik serta mental yang lebih kuat. Deschamps juga melihat potensi kejutan dari tim-tim Afrika, seperti Maroko yang telah membuktikan kualitasnya dengan mencapai semifinal pada edisi sebelumnya.

Ia percaya bahwa perkembangan sepak bola di benua Afrika akan memberikan warna baru dan persaingan yang lebih ketat di Piala Dunia 2026. Turnamen ini akan menjadi momen perpisahan bagi Deschamps yang berencana meninggalkan kursi kepelatihan Les Bleus setelah kompetisi berakhir, sehingga ia memiliki motivasi besar untuk memberikan penutup yang manis bagi karier kepelatihannya bersama tim nasional Prancis





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