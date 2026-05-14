Strategi Baru Massimiliano Allegri untuk Bangkitkan AC Milan di Serie A

Pelatih Massimiliano Allegri melakukan evaluasi besar-besaran terhadap skuad AC Milan dengan memprioritaskan pemain bermental baja untuk menghadapi laga krusial melawan Genoa.

AC Milan sedang berada dalam periode yang sangat menantang di kompetisi Serie A . Setelah mengalami rentetan hasil negatif, terutama kekalahan mengecewakan dari Sassuolo dan Atalanta, posisi klub di zona Liga Champions kini terancam.

Situasi kritis ini memaksa pelatih Massimiliano Allegri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap karakter permainan timnya. Allegri menyadari bahwa bakat teknis saja tidak cukup untuk membawa tim keluar dari keterpurukan. Oleh karena itu, ia kini menerapkan filosofi baru yang lebih menekankan pada kekuatan mental dan etos kerja keras. Sang pelatih asal Italia tersebut menegaskan bahwa hanya pemain yang siap berjuang habis-habisan di lapangan yang akan mendapatkan tempat di skuad utama.

Pendekatan ini dianggap sangat krusial mengingat jadwal padat dan tekanan tinggi yang dihadapi tim saat ini, terutama menjelang duel berat yang akan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Allegri ingin membangun identitas tim yang lebih tangguh, agresif, dan tidak mudah menyerah saat berada dalam tekanan lawan. Di sektor penyerangan, Niclas Fullkrug diproyeksikan kembali menjadi ujung tombak utama. Penyerang asal Jerman ini dianggap sebagai personifikasi dari semangat juang yang diinginkan Allegri.

Pengalaman luas Fullkrug di level internasional serta dedikasinya yang luar biasa terlihat jelas saat ia tetap memaksakan bermain meski mengalami cedera jari kaki pada laga kontra Lecce. Ketangguhan fisik dan mental inilah yang membuat Allegri merasa yakin bahwa Fullkrug adalah sosok pemimpin yang tepat di lini depan. Sementara itu, Christopher Nkunku juga mendapatkan lampu hijau untuk tampil sejak menit awal berkat kontribusi golnya saat melawan Atalanta, meskipun hasil akhirnya tidak memihak Milan. Di sisi lain, kondisi Christian Pulisic menjadi sorotan.

Meski kondisi fisiknya telah pulih sepenuhnya, performanya dinilai masih belum maksimal karena belum mampu mencetak gol sepanjang tahun 2026. Hal ini membuat Pulisic kemungkinan besar harus memulai pertandingan dari bangku cadangan hingga ia menemukan kembali ketajamannya. Beralih ke lini tengah, Youssouf Fofana kembali mendapat kepercayaan penuh. Kehadiran Fofana terbukti memberikan dampak signifikan terhadap agresivitas tim.

Statistik menunjukkan kecenderungan hasil negatif saat Fofana tidak menjadi starter, yang memperkuat keyakinan Allegri untuk memasangnya bersama Adrien Rabiot yang konsisten. Kehadiran duo berpengalaman ini diharapkan bisa menjadi mentor bagi pemain muda seperti Davide Bartesaghi dan Zachary Athekame, sementara Samuele Ricci akan mengisi peran sebagai regista untuk mengatur ritme permainan, menggeser Ardon Jashari yang masih dalam proses adaptasi taktik. Lini pertahanan juga mengalami perubahan penting dengan kembalinya Fikayo Tomori setelah masa hukuman larangan bermain berakhir.

Tomori diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan yang sempat hilang saat Koni De Winter tampil kurang meyakinkan di laga sebelumnya. Allegri tetap mempercayai Strahinja Pavlovic dan Matteo Gabbia sebagai pilar pertahanan karena karakter mereka yang pekerja keras dan disiplin. Namun, tantangan besar muncul dengan absennya Rafael Leao akibat skorsing. Kehilangan pemain bintang seperti Leao memaksa Allegri untuk memutar otak dalam mencari keseimbangan baru di lini serang.

Fokus utama kini adalah mengutamakan kolektivitas tim daripada mengandalkan aksi individu. Pertandingan mendatang melawan Genoa dipandang bukan sekadar laga biasa, melainkan momentum krusial untuk membangkitkan moral seluruh anggota skuad. Hasil positif dari laga ini tidak hanya akan memperbaiki posisi AC Milan di klasemen sementara, tetapi juga akan menentukan nasib serta masa depan para pemain di bawah komando Allegri.

Setiap pemain dituntut untuk memberikan pengorbanan maksimal demi kepentingan klub agar AC Milan dapat kembali ke jalur kemenangan dan mengamankan tiket menuju kompetisi Eropa musim depan. Dengan perubahan taktik dan rotasi pemain ini, Allegri berharap AC Milan dapat menunjukkan wajah baru yang lebih garang dan kompetitif di setiap jengkal lapangan hijau





