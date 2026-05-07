Strategi Akselerasi Kedaulatan Pangan Indonesia 2029 Menghadapi Krisis Rantai Pasok Global

CNBC Indonesia dan Bank DBS Indonesia membedah tantangan rantai pasok global dan strategi pembiayaan pertanian untuk mencapai target swasembada pangan Indonesia 2029.

Sektor pangan dan pertanian di seluruh dunia saat ini sedang berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Gejolak politik dan konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Timur Tengah telah memberikan dampak sistemik terhadap stabilitas rantai pasok global.

Banyak negara yang bergantung pada impor bahan pangan pokok serta pupuk mengalami gangguan distribusi yang signifikan. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional yang cenderung meningkat tajam. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi alarm peringatan agar tidak terlalu bergantung pada pasar global. Gangguan pada jalur distribusi internasional bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial jika ketersediaan pangan di dalam negeri terganggu.

Oleh karena itu, penguatan struktur produksi domestik menjadi harga mati bagi keberlangsungan hidup bangsa. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat krusial bagi struktur ekonomi Indonesia. Sebagai negara agraris, pertanian bukan hanya penyumbang Produk Domestik Bruto yang signifikan, tetapi juga menjadi tumpuan hidup bagi jutaan penduduk di pedesaan. Sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, sehingga setiap guncangan yang terjadi pada sektor ini akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Ketahanan pangan yang kokoh akan melindungi masyarakat dari lonjakan harga pangan yang ekstrem serta memastikan bahwa kebutuhan nutrisi dasar penduduk terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor yang mahal dan tidak stabil. Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas petani lokal di tengah perubahan iklim yang tidak menentu. Dalam rangka merespons tantangan tersebut, CNBC Indonesia bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia menyelenggarakan acara Coffee Morning pada tanggal 28 April 2026.

Pertemuan ini menjadi wadah diskusi strategis yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator pemerintah, pelaku usaha tani, hingga pakar ekonomi. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah mengupas tuntas target ambisius Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan pada tahun 2029. Kedaulatan pangan bukan sekadar swasembada, melainkan kemampuan negara untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri tanpa intervensi asing.

Para peserta menekankan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan penuh dari sektor swasta untuk membangun infrastruktur pertanian yang lebih modern dan efisien. Salah satu poin krusial yang dibahas dalam forum tersebut adalah mengenai aspek pembiayaan. Sektor pertanian seringkali dianggap sebagai sektor berisiko tinggi oleh lembaga keuangan, sehingga akses permodalan bagi petani kecil masih menjadi kendala utama.

Bank DBS Indonesia dan para stakeholder lainnya membahas bagaimana menciptakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi finansial dan dukungan kredit yang terjangkau diharapkan dapat mendorong modernisasi pertanian melalui penerapan AgriTech. Dengan teknologi yang tepat, produktivitas lahan dapat ditingkatkan, efisiensi biaya produksi dapat dicapai, dan kualitas hasil panen dapat bersaing di pasar internasional. Tanpa adanya dukungan finansial yang kuat, transformasi digital di sektor pertanian akan berjalan sangat lambat.

Selain masalah pembiayaan, strategi diversifikasi pangan juga menjadi topik hangat. Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada satu jenis komoditas pangan pokok saja. Pengembangan pangan lokal yang berbasis potensi daerah harus ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis impor yang rentan terhadap konflik global. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membentuk ekosistem pertanian yang tangguh dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan.

Seluruh rangkaian diskusi dan analisis mendalam mengenai masa depan pangan Indonesia ini telah dirangkum dalam liputan khusus oleh jurnalis CNBC Indonesia, Crysania Suhartanto, bersama juru kamera Muhammad Iqbal. Informasi lengkap mengenai strategi pencapaian swasembada pangan ini dapat disaksikan melalui program Power Lunch CNBC Indonesia yang ditayangkan pada Kamis, 7 Mei 2026





