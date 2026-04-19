Stok Pangan Nasional Aman, Menteri Pertanian Tinjau Langsung Gudang Bulog Surabaya

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja ke kompleks pergudangan Bulog di Banjarkemantren, Surabaya, untuk memantau langsung ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melaporkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 4,9 juta ton, level tertinggi dalam sejarah.

Direktur Utama Perum BULOG , Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, dengan bangga menyambut kunjungan kerja Menteri Pertanian , Andi Amran Sulaiman, di Komplek Pergudangan Banjarkemantren, Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 19 April. Kunjungan yang dilakukan oleh orang nomor satu di Kementerian Pertanian ini memiliki tujuan krusial, yaitu memastikan secara langsung kondisi terkini dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola secara profesional oleh Perum BULOG .

Turut serta dalam rombongan Menteri Pertanian dalam agenda penting ini adalah Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto, serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur, Langgeng Wisnu A. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Dalam kesempatan berharga tersebut, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, memberikan paparan yang sangat melegakan mengenai kondisi stok pangan nasional saat ini. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa stok pangan nasional berada pada level yang sangat kuat dan aman, memberikan jaminan ketenangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Perum BULOG, stok cadangan beras pemerintah yang tersimpan di berbagai gudang Bulog di seluruh penjuru negeri telah mencapai angka fantastis, yaitu 4,9 juta ton. Angka ini bukan sekadar jumlah biasa, melainkan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Lebih menggembirakan lagi, Perum BULOG memiliki target ambisius untuk menembus angka 5 juta ton dalam waktu dekat, sebuah pencapaian yang akan semakin memperkuat ketahanan pangan bangsa. Dirut BULOG juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan stok pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa kunjungan seperti ini merupakan bagian integral dari komitmen institusinya untuk membuka diri dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. Dengan demikian, masyarakat dapat secara mandiri menyaksikan dan meyakini sendiri kondisi riil serta kuantitas cadangan pangan yang dikelola oleh Bulog. Pendekatan ini mencerminkan semangat keterbukaan yang dipegang teguh oleh Perum BULOG dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga ketahanan pangan nasional. Ketersediaan stok yang melimpah ini tidak hanya menjadi benteng pertahanan dari potensi krisis pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran, yang pada gilirannya akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama para petani dan konsumen di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang terus menerus menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan stok yang melimpah ruah seperti sekarang, Bulog optimis dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi dampak perubahan iklim atau gejolak pasar global. Upaya pengadaan beras terus dilakukan secara optimal melalui kerjasama dengan para petani lokal dan importasi jika diperlukan, guna memastikan kelancaran pasokan dan stabilitas harga. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bulog dan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian dan pangan. Pengelolaan stok yang efisien dan distribusi yang merata menjadi kunci utama dalam menjaga agar pasokan pangan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dari Sabang sampai Merauke





