Stok Beras Indonesia Capai Rekor Tertinggi: Lebih dari 5 Juta Ton!

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengumumkan bahwa stok beras Indonesia telah mencapai rekor tertinggi yaitu lebih dari 5 juta ton, menandakan keberhasilan kebijakan pangan nasional dan ketahanan pangan Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian , Sudaryono, mengumumkan bahwa stok beras nasional Indonesia telah mencapai rekor tertinggi, yaitu lebih dari 5 juta ton berdasarkan data per 23 April 2026.

Pencapaian ini, menurutnya, merupakan tonggak sejarah bagi Republik Indonesia dalam hal ketahanan pangan. Bulog, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas cadangan beras pemerintah, berhasil menyimpan 5.000.198 ton beras, angka tertinggi yang pernah dicatat sepanjang sejarah bangsa. Sudaryono, yang akrab dipanggil Mas Dar, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah indikasi kuat bahwa kebijakan pangan nasional yang diterapkan saat ini berada di jalur yang tepat dan memberikan hasil yang signifikan.

Ia menekankan bahwa rekor ini bukan hanya hasil kerja keras satu pihak, melainkan merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk memperkuat produksi dan distribusi beras di seluruh Indonesia. Sudaryono menjelaskan bahwa ia telah melakukan kunjungan langsung ke berbagai lokasi, termasuk Karawang, bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan dan memverifikasi secara langsung hasil panen dan kondisi cadangan beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kualitas beras yang disimpan sangat baik, dengan berbagai usia penyimpanan mulai dari enam bulan hingga satu tahun, dan semuanya dalam kondisi yang prima, bebas dari hama dan kerusakan. Sudaryono bahkan secara acak memeriksa segel-segel penyimpanan dan meminta beberapa di antaranya dibuka untuk memastikan kualitas beras secara visual. Ia menyatakan kepuasannya dengan kondisi beras yang disimpan, yang menunjukkan bahwa Bulog telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kualitas dan kuantitas cadangan beras nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mendukung klaim ini, menunjukkan peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2025 sebesar 13,29 persen, atau sekitar 4,07 juta ton, sehingga total produksi mencapai 34,69 juta ton. Peningkatan produksi ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan stok beras nasional. Selain kabar baik mengenai stok beras, terdapat beberapa berita lain yang menarik perhatian.

Beras Stok Beras Bulog Ketahanan Pangan Pertanian Produksi Beras BPS Ekonomi Indonesia

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pascasidak Prabowo, akademisi sebut stok beras nasional validGuru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan stok beras nasional valid sehingga laporan pemerintah dapat dipercaya karena telah ...

Read more »

Mentan Amran Tegaskan Stok Beras RI Nyaris 5 Juta Ton, Ancaman El Nino Tak MasalahKetahanan pangan nasional aman dalam menghadapi geopolitik global dan kekeringan ekstrem akibat fenomena Godzilla El Nino. Stok CBP beras saat ini mencapai 4,9 juta ton.

Read more »

Zulhas Tunjuk Lokasi 100 Gudang Baru Bulog-Bisa Stok Beras 900.000 TonPemerintah tambah 100 gudang baru untuk Perum Bulog, meningkatkan kapasitas penyimpanan beras hingga 900 ribu ton.

Read more »

Swasembada Pangan Dipertanyakan, Pemerintah Paparkan Data Produksi hingga Stok BerasBerita Swasembada Pangan Dipertanyakan, Pemerintah Paparkan Data Produksi hingga Stok Beras terbaru hari ini 2026-04-23 08:34:50 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Mentan Sebut Stok Beras RI Capai 5 Juta Ton: Ini Pertama, Tak Pernah Terjadi Sepanjang SejarahMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan stok cadangan beras pemerintah per hari ini, Kamis (23/4/2026) mencapai 5 juta ton.

Read more »

Mentan tinjau gudang beras Bulog di Karawang pastikan stok beras cukupMenteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman meninjau gudang penyimpanan beras Bulog di Tunggakjati Kabupaten Karawang, Jawa ...

Read more »