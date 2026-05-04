Stok Beras di Sukabumi dan Cianjur Aman Menjelang Idul Adha

Anggota DPR RI dan Bulog memastikan ketersediaan beras di Sukabumi dan Cianjur mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha, dengan stok mencapai 9.200 ton di Sukabumi dan 20-22 ribu ton di Cianjur dan Sukabumi secara keseluruhan.

Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dan Cianjur dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha . Kepastian ini disampaikan setelah Anggota Komisi II DPR RI , Heri Gunawan, melakukan kunjungan inspeksi ke kompleks pergudangan Pasirhalang, yang merupakan bagian dari Perum Bulog Kantor Cabang Cianjur , pada Senin, 4 Mei 2026.

Heri Gunawan menegaskan kepada publik bahwa tidak perlu ada kekhawatiran terkait isu kelangkaan beras yang sempat beredar. Ia menekankan bahwa surplus beras yang ada saat ini merupakan indikasi nyata keberhasilan program penguatan ketahanan pangan di tingkat daerah. Pernyataan ini bertujuan untuk meredam kepanikan yang tidak perlu dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka akan terpenuhi. Lebih lanjut, Heri Gunawan menjelaskan bahwa informasi mengenai potensi kelangkaan beras adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Data yang diperoleh langsung dari lapangan menunjukkan bahwa stok beras di Gudang Pasirhalang mencapai sekitar 3.500 ton. Jika digabungkan dengan stok di wilayah pelayanan Bulog Sukabumi secara keseluruhan, total cadangan beras mencapai 9.200 ton. Angka ini sangat signifikan dan memberikan jaminan keamanan pasokan, mengingat rata-rata konsumsi beras masyarakat Sukabumi hanya sekitar 4.000 ton per bulan. Kondisi surplus ini juga didukung oleh keberhasilan Bulog dalam menyerap gabah dari petani lokal dengan harga yang wajar dan menguntungkan bagi petani.

Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk mendukung petani lokal dan menjaga stabilitas harga beras di pasar. Selain itu, kelancaran proses penyerapan gabah dari petani lokal menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan stok beras. Heri Gunawan memaparkan bahwa Bulog telah aktif menyerap hasil panen petani dengan harga patokan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga petani merasa dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan produksi.

Hal ini menciptakan siklus yang positif, di mana petani mendapatkan keuntungan yang layak, Bulog memiliki pasokan yang stabil, dan masyarakat mendapatkan harga beras yang terjangkau. Pemimpin Cabang Bulog Cianjur, Sri Wahyuni, juga memberikan pernyataan senada, menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah kerjanya, yang meliputi Cianjur dan Sukabumi, berada pada posisi yang sangat kuat. Ia menyebutkan bahwa total stok beras di wilayah tersebut mencapai 20 hingga 22 ribu ton.

Dengan angka tersebut, Sri Wahyuni meyakinkan masyarakat bahwa pasokan beras untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha sangat aman. Ia menambahkan bahwa Bulog siap untuk melakukan mobilisasi cadangan beras dari daerah lain jika terjadi lonjakan permintaan yang tidak terduga. Kesiapan ini menunjukkan antisipasi Bulog terhadap potensi fluktuasi permintaan dan komitmennya untuk memastikan ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat. Jaminan keamanan stok beras ini memberikan rasa tenang dan kepastian bagi masyarakat Sukabumi dan Cianjur, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

Dengan adanya data yang jelas dan pernyataan resmi dari pihak legislatif dan Bulog, masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang ketersediaan bahan pokok. Mereka dapat fokus mempersiapkan perayaan Idul Adha dengan khidmat dan tanpa beban.

Selain isu beras, perlu diingat bahwa beberapa kasus lain juga menjadi perhatian di wilayah Sukabumi, seperti robohnya atap kelas di SDN Ciganas yang menyebabkan siswa terpaksa ujian di musalah, pembongkaran sindikat love scamming yang menggunakan hotel sebagai markas, penahanan ayah kandung bocah NS yang tewas dianiaya ibu tiri, dan insiden menakutkan di Bekasi Timur yang melibatkan kereta api Argo Bromo. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya menjelang hari raya.

Pemerintah dan Bulog terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan tenang dan nyaman. Keberhasilan menjaga ketahanan pangan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, Bulog, petani, dan seluruh pihak terkait. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan ketahanan pangan di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan masyarakat dapat hidup sejahtera





