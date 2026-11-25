Tim Robotik STIP Indonesia memenangkan dua medali emas di kategori Innovative Robot Senior pada World Robot Games 2026 di Jepang. Pencapaian ini membuktikan kemampuan teknologi maritim AI Indonesia di kancah global.

Kontingen tim robotik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Indonesia mencatatkan sejarah dengan meraih dua medali emas pada kompetisi bergengsi World Robot Games 2026 yang diselenggarakan di Chibagin Arena, Jepang, pada 17 hingga 19 November 2026. Prestasi luar biasa ini berhasil ditorehkan oleh enam kadet Angkatan 68 yang bersaing ketat dengan peserta dari berbagai negara.

Pencapaian Emas Kategori Inovasi Robot Senior

STIP Indonesia berhasil mendominasi dengan mengamankan penghargaan bergengsi di kategori Innovative Robot Senior, yaitu Gold Medal untuk ArTec Champion dan Gold Medal untuk Milestone Award. Ketua STIP Indonesia, Tri Cahyadi, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim yang telah menonjol di antara 14 kategori lomba yang dipertandingkan pada ajang tersebut.

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Pencapaian ini membuktikan bahwa inovasi robotika maritim buatan anak bangsa memiliki daya saing tinggi di tingkat internasional. Para kadet berhasil menunjukkan kemampuan teknis dan kreativitas yang unggul dalam menyelesaikan tantangan kompleks yang dinilai oleh panel juri internasional.

Kompetisi Ketat Melibatkan 11 Negara Global

Tiga ratus enam puluh lima lima puluh peserta dari sebelas negara berpartisipasi dalam ajang ini, meliputi Jepang, Korea, Mesir, Filipina, Indonesia, Thailand, Selandia Baru, Bangladesh, Singapura, Malaysia, serta Taiwan. Persaingan yang sangat ketat ini menuntut setiap tim untuk menunjukkan kehandalan dan keunikan inovasi mereka agar dapat melaju ke babak puncak.

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Tri Cahyadi menjelaskan bahwa ketekunan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan para kadet dalam menghadapi dinamika kompetisi yang penuh tekanan. Dukungan penuh dari manajemen kampus juga memberikan fondasi yang kuat bagi persiapan matang sebelum bertolak ke Jepang.

Inovasi Robot PHAROS dan VISOR Unggulan

Sukses ini lahir dari pengembangan dua robot inovatif yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan nyata di atas kapal, yaitu PHAROS dan VISOR. Robot patroli otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI-Based Ship Patrol Robot ini bertugas memeriksa area kapal secara otomatis menggunakan teknologi LiDAR, sensor gas, dan kamera AI.

Fungsi utama PHAROS adalah mendeteksi gas beracun, potensi kebakaran, hingga korosi guna memperkuat keselamatan dan keamanan awak kapal. Sementara itu, robot inspeksi lambung kapal atau Magnetic Ship Hull Inspection Robot bekerja mengandalkan magnetic track dan kamera AI untuk mengidentifikasi kerusakan struktur serta gas berbahaya dengan lebih aman dan efisien.

Dampak Strategis bagi Industri Pelayaran Indonesia

Kehadiran kedua robot ini diharapkan dapat mempercepat transformasi teknologi transportasi laut yang relevan bagi industri pelayaran nasional. Proses pemeriksaan lambung kapal yang sebelumnya memakan waktu dan risiko tinggi kini dapat dilakukan dengan metode yang lebih efektif dan meminimalisir bahaya bagi petugas inspeksi.

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Prestasi di bidang rekayasa robotika maritim ini menegaskan daya saing sivitas akademika STIP Indonesia dalam mendorong inovasi teknologi. Pencapaian ini diharapkan mampu memantik semangat riset dan memperkuat kolaborasi antara akademisi dengan pelaku industri maritim di seluruh Indonesia.