Grup STIHAT resmi meluncurkan lagu Janji Yang Pudar dalam balutan rock klasik, dengan bantuan produser Katon Bagaskara. Peluncuran ini menandai kehadiran kuat musik 90-an di era modern untuk generasi muda.

Grup musik STIHAT secara resmi meluncurkan single terbaru mereka yang berjudul Janji Yang Pudar. Peluncuran ini dilakukan secara langsung di lokasi Blaze SCBD, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2026. Lagu tersebut hadir sebagai pernyataan sikap tegas dari STIHAT untuk terus memantapkan identitas mereka sebagai pelaku musik dengan fondasi utama rock klasik.

Konsep Rock Klasik Generasi 90-an

STIHAT memilih genre rock klasik karena diyakini memiliki daya tahan lama atau long lasting di tengah perubahan tren musik. Anggota band yang terdiri dari Sam dan Frowzy sebagai vokalis, Aby dan Dio sebagai gitaris, Ninyo sebagai bassis, Rafi sebagai drummer, serta Dhika sebagai kibordis, memiliki alasan kuat di balik pilihan ini. Sam STIHAT menjelaskan bahwa musik era tahun delapan puluhan hingga sembilan puluhan kini menjadi salah satu pilihan favorit bagi anak muda saat ini.

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Band ini bertujuan untuk menghadirkan lagu-lagu bagus dari masa lalu ke hadapan pendengar generasi sekarang. Janji Yang Pudar dirancang untuk menjadi pilihan yang segar di tengah gempuran berbagai genre musik lainnya. Dengan pendekatan ini, STIHAT berharap dapat menjaga keaslian nuansa rock klasik tetap relevan dan dinikmati oleh audiens muda kontemporer.

Dukungan Produser Katon Bagaskara

Proses pembuatan single Janji Yang Pudar dimulai pada bulan Agustus 2026, di mana STIHAT menerima bantuan istimewa dari Katon Bagaskara. Katon Bagaskara, yang dikenal sebagai anggota KLa Project, terlibat aktif sebagai produser dalam proyek single ini. Proses produksi atau peracikan lagu ini berlangsung selama tiga bulan penuh di dalam studio musik.

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Katon Bagaskara menyatakan bahwa ia langsung jatuh cinta saat pertama kali mendengar STIHAT berlatih dan bernyanyi. Ia merasa tertarik dengan cara mereka bermusik dan menyanyikan lagu-lagu tahun sembilan puluhan, mengingat usia rata-rata anggota band yang berkisar di angka tiga puluhan. Selama masa produksi, ia menuangkan seluruh pengalaman profesionalnya untuk melakukan aransemen dan memproduksi lagu ini secara menyeluruh hingga akhirnya siap rilis.

Jejak Karir dan Dampak Musikal

Karir Katon Bagaskara telah diakui luas di industri musik Indonesia, dengan karyanya yang sering dinyanyikan oleh para diva ternama. Beberapa penyanyi perempuan populer seperti Ruth Sahanaya dan Siti Nurhaliza dari Malaysia telah mempersembahkan lagu-lagunya ke publik. Kehadiran STIHAT sebagai band yang terbentuk sejak 18 Agustus 2024 menambah dinamika baru dalam lanskap musik rock nasional.

Rilis Janji Yang Pudar menandai langkah konkret STIHAT dalam mempertahankan kualitas produksi musik klasik. Dengan dukungan teknikal dan musikal dari Katon Bagaskara, single ini diharapkan dapat mengonsolidasikan posisi STIHAT di hati penikmat musik rock. Langkah ini juga membuka peluang bagi eksplorasi gaya musik klasik yang lebih mendalam di karya-karya berikutnya.