Stephen Constantine: Perjalanan Global Seorang Pelatih Sepak Bola

Stephen Constantine, seorang pelatih sepak bola asal Inggris, bercerita perjalanan kariernya yang melintasi berbagai negara, dari Inggris ke Amerika Serikat, Siprus, Nepal, dan masih banyak lagi. Dari pengalaman bermain hingga mengajar, ia menyoroti tantangan dan keberhasilan di setiap tempat, serta menegaskan bahwa coaching tetap menjadi panggilan hidupnya.

Belum lama berselang, insan sepak bola Britania Raya yang berkarier di luar negeri masih sangat langka. Keengganan masing-masing individu untuk meninggalkan wilayah yang sudah akrab bagi mereka membatasi kiprah mereka secara kolektif.

Namun, kini dunia telah berubah. Seiring kemajuan budaya, tak ada lagi tempat di planet ini yang patut dianggap terlalu jauh. Merantau dan menjalani cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang layak disambut, bukan ditakuti. Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi.

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Namun, mengapa tidak menghadapi tantangan itu alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain dan pelatih yang memiliki pola pikir tersebut. Dengan mempertimbangkan hal itu, serta anggapan yang kerap kita dengar bahwa perjalanan memperluas wawasan, akan membantu menceritakan kisah sejumlah penjelajah pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini dapat berbagi wawasan tentang olahraga maupun berlibur.

Perjalanan Karier Stephen Constantine

Berikutnya adalah Stephen Constantine, sosok yang menempuh perjalanan panjang dari London menuju Kigali, ibu kota Rwanda, melalui Amerika Serikat, Siprus, Nepal, Malawi, Sudan, India, dan Pakistan… Constantine adalah pendukung setia Arsenal dan tim NFL Las Vegas Raiders.

"Kecintaan saya pada sepak bola dimulai pada awal 1970‑an. Pertandingan pertama yang saya saksikan langsung adalah Tottenham melawan Arsenal. Ayah saya penggemar Tottenham, dan dalam pertandingan itu Ray Kennedy mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke‑97. Saat itu usianya 18 atau 19 tahun.

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Gol itu membawa kami meraih gelar juara, dan melakukannya di Tottenham membuatnya terasa lebih istimewa. Lalu, lima hari kemudian, Charlie George melepaskan tembakan spektakuler dari luar kotak penalti melawan Liverpool pada babak perpanjangan waktu, dan kami memenangi Piala FA 2‑1! Arsenal sampai mati!

" Berbagai pekerjaan serabutan didapat saat merintis karier sebagai pelatih sepak bola, termasuk satu di New York. "Sejak kecil, saya ingin menjadi pesepakbola profesional, seperti kebanyakan orang. Saya mengikuti seleksi di Chelsea, mencetak hat‑trick dalam pertandingan seleksi di Uxbridge Stadium, lalu enam minggu kemudian menerima surat yang menyatakan bahwa saya tidak cukup bagus! Saya juga mengikuti seleksi di Millwall.

Ada 30 atau 40 orang di antara kami di stadion lama Den. Saya terpilih untuk bermain melawan Fulham pada pekan berikutnya sebagai pemain seleksi. Setelah itu, mereka berkata, 'Kami sudah punya lima kiper, tetapi penampilanmu cukup bagus selama seleksi dan kami perlu melihat kemampuanmu.

Pengalaman di Siprus dan Amerika Serikat

' Saya rasa tubuh saya terlalu kecil untuk menjadi kiper. " Kemudian kami pindah ke Siprus. Saya bermain untuk AEL Limassol. Saat itu saya berusia 17 tahun, berlatih bersama tim utama, dan sempat tampil dua kali.

Lalu saya kembali ke Inggris sebelum pergi ke Amerika Serikat. Saya bermain selama satu tahun di perguruan tinggi di sana, kemudian menandatangani kontrak profesional. Kontrak profesional pertama dan satu‑satunya bagi saya adalah bersama Pennsylvania Stoners di American Soccer League. Saat itu usia saya 20 atau 21 tahun, tetapi hanya empat pemain asing yang diizinkan.

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Saya tidak banyak mendapat kesempatan bermain dan sebelum musim berakhir, tim itu ternyata bubar. Sponsor kami adalah Alpo, perusahaan makanan anjing. Saya kemudian bermain di New York untuk New York Freedoms. Saat itu, kami termasuk klub yang cukup besar di New York.

Saya menjadi kapten, lalu mengalami cedera ACL. Saya sudah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan tampil di Piala Dunia atau Premier League dalam waktu dekat. Saya berpikir, satu‑satu hal yang ingin saya lakukan dalam hidup adalah melatih atau bermain sepakbola. Jadi saya berpikir, 'Baiklah, saya akan mengambil lisensi kepelatihan selagi berada di Amerika Serikat.

' "Saya menghabiskan sepuluh tahun di Amerika Serikat, dari 1982 hingga 1992. Saya menyelesaikan seluruh kualifikasi di sana, lalu kembali ke Inggris dan mengambil lagi semua lisensi kepelatihan saya di Inggris. Saya menempuh tingkat awal, menengah, lisensi penuh, dan konversi UEFA, lalu lisensi pro pada 2003‑04. Saya tidak bisa membayangkan pekerjaan yang lebih baik setelah berhenti bermain.

Bagi saya, melatih berarti berada di lapangan bersama para pemain. Kalau dipikir‑pikir, saya cukup beruntung karena selalu tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya pernah mencuci piring di rumah makan di Pennsylvania. Saya pernah bekerja di proyek konstruksi di Siprus dan Amerika Serikat.

Saya melakukan berbagai pekerjaan agar bisa tetap terlibat dalam sepakbola. Saya bahkan pernah punya kios bunga di stasiun kereta bawah tanah di Brooklyn! Jadi, bagi saya, menjadi pelatih adalah pilihan yang jelas dan saya akan melakukan apa pun agar itu terwujud.

Pindah ke Nepal

" Dalam beberapa hari yang padat, kehidupan di Amerika Serikat berganti dengan kehidupan di bawah bayang‑bayang Gunung Everest. "Perpindahan ke Nepal sebenarnya cukup sederhana"