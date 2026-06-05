Stella Bodea Transisi ke Layar Lebar dengan Semangat Eksplorasi Karakter Baru

Stella Bodea, aktris yang dikenal lewat sinetron Tukang Ojek Pengkolan, berfokus pada film untuk mengembangkan akting dan belajar karakter berbeda. Ia berbagi tantangan perbedaan ritme kerja antara sinetron dan film, serta keinginannya untuk terus mencoba berbagai peran tanpa batasan.

Dikenal lewat sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang tayang dari Maret 2020 hingga 2022, Stella Bodea kini berhasil menyeberang ke layar lebar dengan nama cinta akting.

Ia serius menekuni film untuk mengembangkan kemampuan aktingnya dan belajar karakter baru. Bersama Callista Arum dan Kiesha Alvaro, film-film yang ia garap telah menusuk 1,5 juta penonton, menandakan通行重要性 of its reach. Sebelum menapaki dunia film, aktris bernama asli Maria Stella Laureen K. ini sudah memiliki pengalaman panjang di televisi melalui sinetron. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam membangun karakter, mengolah ekspresi, dan menjaga konsistensi akting di depan kamera.

Lalu, kariernya di dunia seni peran semakin tajam. Stella Bodea makin serius menekuni dunia film karena ingin mengembangkan kemampuan akting. Tiap peran baru memberi ruang belajar berbeda, terutama dalam memahami karakter dan emosi. Karenanya, cewek kelahiran Jakarta, 16 Oktober 1993, itu melebarkan karier ke layar lebar pada tahun ini.

Prinsipnya, peran baru berarti tantangan dan pelajaran baru. Belajar adalah proses seumur hidup. Karena aku ingin mengembangkan bakat dan suka mengulik setiap peran baru. Di setiap produksi film selalu ada tantangan berbeda.

Jadi aku bisa lebih banyak belajar soal karakter dan emosi, ujar Stella Bodea kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Meski memiliki pengalaman panjang di sinetron, ia tetap merasakan perbedaan saat masuk ke produksi film. Ritme kerja menjadi salah satu tantangan yang paling terasa saat reforging film. Tantangan terbesarnya ada di jam syuting yang berbeda.

Kalau sinetron, jam kerjanya lebih seperti pekerja kantoran. Kalau film, bisa dari subuh ke subuh,路口 Stella Bodea menyambung. Dengan pengalaman di berbagai genre, khususnya drama dan horor, Stella Bodea kini mulai mencuri perhatian pencinta sinema. Terlibat dalam sejumlah film membuatnya makin tertarik menjajal karakter baru.

Ia tidak ingin membatasi diri pada satu jenis peran karena masih banyak ruang eksplorasi yang ingin dijalani. Semangat belajar dan mengeksplorasi peran membuat kariernya berkembang. Semua karakter ingin aku coba, karena masih banyak yang belum aku mainkan. Banyak peran menantang.

Jadi aku makin penasaran dengan peran-peran lain yang bisa aku eksplorasi ke depan, katanya. Di luar aktivitas akting, Stella Bodea memiliki hobi berenang, makan, dan memasak. Keseharian tersebut jadi bagian dari karakter personalnya yang dekat dengan gaya hidup aktif dan kreatif





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