Pelatih Kepala Ronald Koeman menjelaskan mengapa Stefan de Vrij tidak masuk dalam daftar skuad final Tim Nasional Belanda untuk Piala Dunia . Koeman mengatakan bahwa De Vrij mengalami cedera pada Minggu lalu dan membutuhkan waktu dua belas hingga empat belas hari untuk bisa kembali bermain.

De Vrij telah mencatatkan 79 penampilan internasional dan telah bermain untuk Belanda di Piala Dunia 2014 dan 2022 serta Kejuaraan Eropa 2021 dan 2024. Selain De Vrij, Matthijs de Ligt dan Emmanuel Emegha juga absen dari skuad timnas Belanda karena cedera. De Ligt telah berjuang melawan cedera punggung selama berbulan-bulan dan partisipasinya di Piala Dunia sudah lama diragukan. Masa depan De Vrij di Inter juga menjadi spekulasi, dengan beberapa klub Qatar disebut-sebut sebagai calon pemain baru.

Koeman juga menjelaskan bahwa De Vrij sering mengalami cedera semacam itu dan bahwa hal ini berkaitan dengan riwayat pertandingan yang sangat sedikit. Koeman menyimpulkan bahwa De Vrij tidak termasuk dalam rencananya menjelang Piala Dunia musim panas ini





Sesi latihan pertama tim nasional Belanda telah usai: para pemain internasional ini turut hadirKNVB telah membagikan foto-foto dari acara pembukaan tidak resmi persiapan Piala Dunia tim nasional Belanda. Selain staf teknis, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Guus Til, Quinten Timber, dan Luciano Valente juga hadir di lapangan pada hari Senin.

