Steak Hotel by HOLYCOW! Luncurkan Kompetisi Memasak Kolaborasa Rayakan Ulang Tahun ke-16

Steak Hotel by HOLYCOW! merayakan 16 tahun dengan kompetisi memasak Kolaborasa, mengajak pelanggan menciptakan menu steak orisinal dan membagikannya di media sosial. Pemenang berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai, kursus memasak, dan menu kreasi mereka akan dijual di seluruh outlet HOLYCOW!.

Steak Hotel by HOLYCOW! memperingati ulang tahun ke-16 dengan menghadirkan sebuah inovasi menarik bagi para pelanggannya, yaitu kompetisi memasak yang dinamakan Kolaborasa . Kompetisi ini dirancang untuk menginspirasi dan melibatkan seluruh penggemar steak dalam menciptakan menu steak orisinal yang unik dan personal.

Peserta ditantang untuk tidak hanya memikirkan resep yang lezat, tetapi juga untuk mengabadikan proses kreasi mereka dalam bentuk konten media sosial yang menarik dan kreatif. Lebih dari sekadar kompetisi, Kolaborasa merupakan wujud apresiasi HOLYCOW! terhadap evolusi cara masyarakat menikmati steak. Dulu, steak hanya dinikmati sebagai hidangan yang lezat, namun kini telah bertransformasi menjadi sebuah pengalaman kuliner yang lebih mendalam, personal, dan ekspresif.

Perubahan ini didorong oleh tren gaya hidup baru, terutama di kalangan generasi Z dan milenial, di mana memasak di rumah, menguasai teknik memasak yang beragam, dan menyajikan hidangan dengan tampilan yang estetis telah menjadi bagian dari identitas mereka. Makan bukan lagi sekadar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan sebuah aktivitas interaktif yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan kreativitas dan menciptakan hidangan khas mereka sendiri.

Fenomena ini memicu munculnya berbagai kolaborasi antara merek dan konsumen, dan Steak Hotel by HOLYCOW! mengambil bagian dalam tren ini dengan menghadirkan Kolaborasa. Kompetisi ini membuka pintu bagi siapa saja untuk menjadi seorang chef dan menuangkan ide-ide kreatif mereka ke dalam hidangan steak. Peserta tidak hanya diminta untuk menciptakan resep yang inovatif, tetapi juga untuk mengemasnya dalam bentuk konten digital yang menarik, mencerminkan bagaimana dunia kuliner modern sangat erat kaitannya dengan visualisasi dan penceritaan.

Konten-konten ini akan menjadi bagian dari proses seleksi, di mana tim HOLYCOW! akan memilih lima finalis terbaik berdasarkan orisinalitas resep dan kualitas konten yang mereka unggah. Tahap selanjutnya adalah voting publik, di mana masyarakat dapat memilih menu steak favorit mereka. Pemenang utama akan diumumkan pada tanggal 16 Juni 2026 dan akan menerima hadiah uang tunai sebesar Rp20 juta. Namun, hadiah utama bukanlah satu-satunya daya tarik dari kompetisi ini.

Pemenang utama juga akan mendapatkan kesempatan langka untuk mengikuti kursus memasak singkat yang akan meningkatkan keterampilan kuliner mereka. Yang lebih istimewa lagi, menu steak kreasi pemenang akan dihidangkan dan dijual secara eksklusif di seluruh outlet HOLYCOW! selama periode waktu tertentu. Ini adalah kesempatan emas bagi pemenang untuk melihat kreasi mereka diakui dan dinikmati oleh banyak orang.

Pemenang lainnya juga akan mendapatkan apresiasi berupa hadiah uang tunai dan voucher makan, sehingga kompetisi ini terbuka bagi semua orang yang memiliki minat dan bakat dalam dunia kuliner. Kolaborasa bukan hanya tentang menciptakan menu steak yang lezat, tetapi juga tentang membangun koneksi antara merek dan konsumen. HOLYCOW! percaya bahwa momen makan yang berkesan lahir bukan hanya dari rasa hidangan, tetapi juga dari bagaimana seseorang merasa menjadi bagian dari proses penciptaan hidangan tersebut.

Melalui kompetisi ini, HOLYCOW! ingin mengajak para pelanggannya untuk merasakan pengalaman kuliner yang lebih mendalam dan personal. Makan steak tidak lagi hanya tentang suapan terakhir, melainkan tentang perjalanan dari inspirasi, eksplorasi, hingga realisasi. Ini adalah pengalaman yang menunjukkan bahwa di era modern ini, siapa pun dapat bertransformasi dari seorang penikmat menjadi seorang kreator. Dengan Kolaborasa, Steak Hotel by HOLYCOW! menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pelanggannya.

Kompetisi ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berkreasi di dapur dan mengeksplorasi potensi kuliner mereka





