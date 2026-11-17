Menteri Ketenagakerjaan Yassierli konfirmasi BSU Rp900.000 per pekerja kuartal IV 2026 masih ditinjau Kemenkeu. Belum ada tanggal pencairan resmi untuk Oktober Desember 2026.

Status penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk pekerja pada kuartal IV tahun 2026 hingga saat ini belum memasuki tahap pencairan dana. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyatakan bahwa seluruh proses administratif masih berada di bawah peninjauan ketat oleh Kementerian Keuangan. Keputusan ini mengacu pada data terbaru yang dikonfirmasi langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada hari Sabtu, tanggal 14 November.

Yassierli menegaskan bahwa hingga tanggal 17 November, tidak ada dana yang telah berhasil dicairkan kepada para pekerja. Ia meminta para pencari kerja dan buruh untuk bersabar dan menunggu kelanjutan proses administrasi tersebut. Keterangan resmi ini disampaikan secara eksplisit untuk mencegah adanya kesalahpahaman mengenai ketersediaan dana yang mungkin beredar di masyarakat.

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Rincian Proses Administrasi di Kementerian Keuangan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengklarifikasi bahwaBSU kuartal IV saat ini masih dalam tahap tunggu proses administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ia memberikan instruksi tegas agar publik menunggu keputusan akhir dari kementerian terkait. Pernyataan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa belum ada BSU yang disalurkan hingga berita ini dibuat.

Yassierli juga meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berbagai informasi yang beredar di luar saluran resmi. Ia menyatakan bahwa satu-satunya sumber informasi yang valid mengenai kondisi penyaluran bantuan adalah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Pengumuman resmi tersebut telah dipublikasikan melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan keakuratan data.

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Persyaratan Mekanisme Pembayaran Rekening Bank

Pemerintah telah menetapkan aturan teknis penyaluran bantuan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah mengumumkan besaran nominal bantuan dan menentukan kelompok pekerja yang menjadi sasaran program. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan bantuan di masa mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana mekanisme pembayaran pada tanggal 12 November. Ia menyatakan bahwa pemerintah berharap BSU akan disalurkan melalui rekening bank penerima secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran dana kepada masyarakat.

Konfirmasi Akhir dari Istana Kepresidenan

Perkembangan rencana BSU kuartal IV ini disampaikan oleh Airlangga setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 30 September 2026. Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting terkait program bantuan sosial bagi pekerja.

Sampe saat ini, belum ada kepastian mengenai tanggal pasti kapan para pekerja dapat menerima bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Para pekerja disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah. Penundaan ini sepenuhnya disebabkan oleh proses verifikasi administratif yang masih berlangsung di tingkat Kementerian Keuangan.