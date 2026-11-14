Status Keuangan Gibran Pasca Mundur dari Wapres Sesuai UU 7/1978

Rincian hak keuangan dan fasilitas Gibran Rakabuming setelah pengunduran diri dari Wakil Presiden diatur UU Nomor 7 Tahun 1978 dan status MPR.

Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026. Langkah strategis ini dilakukan secara formal setelah adanya konfirmasi visual mengenai momen pers di Istana Merdeka, Jakarta. Publik kini tengah menelaah secara mendalam mengenai implikasi hukum serta konsekuensi finansial dari keputusannya tersebut. Berbagai aspek terkait hak-hak yang akan diterima mantan pejabat nomor dua tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan Hukum Hak Pensiun dan Tunjangan Wapres

Pendapatan dan fasilitas yang diterima oleh Gibran pasca-masa jabatannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peraturan hukum ini menjadi dasar utama dalam menentukan besaran manfaat yang dapat dinikmati oleh mantan wakil presiden. Pemberian hak-hak tersebut bersifat tetap sepanjang mantan pejabat memenuhi seluruh ketentuan mengenai pemberhentian secara hormat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

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Ketentuan dalam undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa mantan wakil presiden berhak mendapatkan sejumlah tunjangan dan fasilitas penunjang di luar pensiun pokok. Tunjangan tersebut mencakup biaya kebutuhan rumah tangga yang meliputi pemakaian air, listrik, dan telepon. Mekanisme pemberian fasilitas ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan standar hidup mantan pejabat negara yang telah mengabdikan dirinya kepada publik selama masa jabatan.

Rincian Fasilitas Kendaraan dan Domisili Resmi

Fasilitas pendukung lainnya diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mencakup penyediaan kendaraan milik negara yang dilengkapi dengan pengemudi. Dalam implementasinya, perlengkapan rumah diberikan satu kali secara bersamaan saat penyerahan rumah dinas dilakukan. Setelah masa penyerahan tersebut, biaya pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab penuh dari mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.

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Perbedaan mendasar terlihat pada penyediaan kendaraan dinas dimana biaya pemeliharaan kendaraan beserta gaji pengemudi tetap menjadi tanggungan negara. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas mantan pejabat tingkat tinggi. Kewajiban negara terhadap fasilitas transportasi ini berlaku sepanjang mantan wakil presiden masih dalam masa berlakunya hak-hak administratif yang diakui oleh hukum.

Perhitungan Gaji Pokok dan Mekanisme Pencairan Pensiun

Dasar penghitungan angka pensiun bagi mantan wakil presiden bersumber dari Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 Bab III. Pejabat yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun yang proporsional dengan masa pengabdian dan besaran gaji saat aktif. Besaran gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara mencakup Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung. Nilai tersebut ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan faktor perkalian empat kali lipat, gaji pokok wakil presiden mencapai angka Rp20,16 juta per bulan. Angka inilah yang menjadi basis utama dalam perhitungan pensiun pokok mantan wakil presiden.

Pentingnya Keputusan MPR Terkait Status Pemberhentian

Penetapan hak keuangan dan fasilitas bagi Gibran sepenuhnya bergantung pada hasil keputusan resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Status hormat ini secara otomatis memberikan akses penuh terhadap seluruh hak yang telah diuraikan sebelumnya.

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Kecuali jika Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tegas menetapkan bahwa proses pemberhentian tersebut tidak dilakukan dengan hormat. Dalam skenario pengecualian tersebut, akses terhadap hak pensiun dan fasilitas negara dapat dibatasi atau dicabut. Pembayaran pensiun beserta berbagai tunjangan dan biaya lainnya baru akan dicairkan mulai bulan berikutnya setelah penetapan pemberhentian secara hormat resmi dikeluarkan oleh lembaga legislatif tertinggi.