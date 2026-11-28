Badan Geologi resmi menurunkan status Gunungapi Anak Krakatau dari Siaga ke Waspada setelah periode evaluasiNovember 2026 menunjukkan penurunan signifikan aktivitas vulkanik.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan penurunan status aktivitas Gunungapi Anak Krakatau. Penetapan status baru ini mengubah level ancaman dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada). Keputusan strategis ini diresmikan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap perkembangan aktivitas gunung berapi selama periode 18 hingga 25 November 2026.

Langkah penurunan status ini ditandai dengan penerbitan surat resmi bernomor 1954.Lap/GL.03/BGL/2026. Surat tersebut menjadi dasar hukum administratif bagi seluruh institusi terkait untuk menyesuaikan protokol keselamatan dan komunikasi publik dengan kondisi terkini di wilayah Selat Sunda.

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Dasar Ilmiah Penurunan Status Ancaman

Penurunan status Gunungapi Anak Krakatau ke Level II didukung oleh sejumlah parameter terukur yang menunjukkan redanya aktivitas magmatik. Pengamatan visual mencatat kepulan asap kawah berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian mencapai 5 hingga 20 meter dari puncak.

Data pemantauan dari Satelit Sentinel mengonfirmasi tidak adanya emisi gas sulfur dioksida (SO2) yang terdeteksi di sekitar kawah. Selain itu, tidak ditemukan anomali panas pada wilayah kawah yang mengindikasikan adanya tekanan magma yang meningkat secara mendadak.

Rekaman seismik selama periode evaluasi mencatat tiga kali gempa Hembusan, satu kali gempa Tornillo, dua kali gempa Low Frequency, sebelas kali gempa Hybrid atau Fase Banyak, enam kali gempa Tremor Menerus, dan dua kali Gempa Tektonik Jauh. Secara signifikan, data menunjukkan nihilnya Gempa Vulkanik Dangkal dan Dalam.

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Ketidakhadiran gempa vulkanik dangkal maupun dalam ini mengindikasikan bahwa tidak ada suplai magma baru yang berasal dari kedalaman perut bumi menuju permukaan gunung. Kondisi ini menjadi indikator utama bahwa fase intensifikasi erupsi tidak sedang berlangsung.

Posisi Para Ahli dan Imbauan Mitigasi

Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) menyambut positif keputusan resmi dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Ketua Bidang Komunikasi, Edukasi, dan Literasi IABI, Daryono, mengapresiasi kerja keras seluruh petugas pengamatan Gunungapi Anak Krakatau serta lembaga terkait dalam memantau dinamika gunung berapi.

Daryono menegaskan bahwa penurunan status aktivitas vulkanik yang ditetapkan sejak Kamis, 26 November 2026 pukul 11.00 WIB, tidak berarti ancaman bahaya di kawasan Selat Sunda telah hilang sepenuhnya. Dalam perspektif mitigasi bencana, penurunan status bukan berarti hilangnya ancaman bahaya karena Anak Krakatau merupakan gunung api aktif dengan dinamika yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Ketua IABI ini mengingatkan bahwa peristiwa tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 akibat longsoran tubuh gunung api menjadi pelajaran penting. Peristiwa tersebut menegaskan perlunya terus memperkuat pemantauan aktivitas vulkanik, stabilitas lereng, keandalan sistem peringatan dini tsunami nontektonik, serta kesiapsiagaan masyarakat pesisir.

Penurunan status aktivitas gunung api patut disyukuri, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan mitigasi dan kesiapsiagaan. Aktivitas vulkanik dapat mereda, tetapi upaya pengurangan risiko bencana harus tetap berkelanjutan demi keselamatan nyawa.

Risiko Tetap Ada dan Rekomendasi Ketat

Meskipun status ancaman telah diturunkan, Badan Geologi tetap menetapkan enam rekomendasi ketat yang wajib dipatuhi masyarakat dan wisatawan selama status Level II (Waspada) berlaku. Kepatuhan terhadap rekomendasi PVMBG tetap menjadi prioritas utama untuk mencegah korban jiwa.

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Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki dilarang memasuki serta beraktivitas di dalam wilayah radius 2 kilometer dari pusat erupsi Anak Krakatau. Larangan ini mencakup seluruh area di sekitar kawah utama yang masih berpotensi mengeluarkan material panas.

Pemerintah juga melarang masyarakat dan wisatawan mendekati atau beraktivitas dalam radius 1 kilometer dari pulau baru di sektor barat laut dan tenggara Gunungapi Anak Krakatau. Pembatasan ini diperlukan untuk menghindari risiko longsoran atau runtuhnya bagian pulau baru yang belum stabil.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta potensi erupsi sekunder akibat kontak panas lava dengan air laut maupun air hujan dalam radius 2 kilometer. Ancaman ini tetap ada meskipun suplai magma dari bawah telah berkurang.

Langkah Selanjutnya dan Koordinasi Publik

Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diimbau untuk tidak panik dan tidak mempercayai isu liar terkait erupsi Anak Krakatau yang akan memicu tsunami. Ketenangan publik dijaga dengan memastikan semua pihak tetap mengikuti arahan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Untuk memastikan akurasi informasi, masyarakat dapat mengakses data terkini melalui PVMBG di nomor (022) 7272606 di Bandung atau Pos Pengamatan Gunungapi Krakatau di nomor (0254) 651449 dan 085846324506 di Pasauran, Banten.

Publik juga dimonitor untuk memantau perkembangan aktivitas gunung api secara berkala melalui media sosial resmi Badan Geologi serta situs web PVMBG di geologi.esdm.go.id/pvmbg, Magma Indonesia di magma.esdm.go.id, dan Portal Mitigasi Bencana di vsi.esdm.go.id/portalmbg.

Badan Geologi menegaskan bahwa tingkat aktivitas Gunungapi Anak Krakatau akan terus dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Evaluasi lanjutan akan segera diterbitkan untuk memastikan protokol keselamatan tetap relevan dengan kondisi dinamika gunung berapi.