Status Cedera Ole Romeny dan Dampaknya pada Timnas Indonesia November 2026

Kabar terbaru mengenai kondisi fisik Ole Romeny yang mengalami cedera engkel kambuh, menyebabkan pemain ini absen dari jadwal Timnas Indonesia bulan November 2026 mendatang.

Kondisi fisik Ole Romeny kembali memburuk akibat cedera engkel yang kambuh saat memperkuat Fortuna Sittard. Staf Khusus Menteri Hukum RI, Noor Korompot, menyampaikan kabar pemulihan sang penyerang diperkirakan berlangsung dalam hitungan bulan. Keterangan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @noorkorompotalks, Minggu (1/11/2026) malam WIB.

Informasi yang ia terima juga merujuk pada kondisi terbaru penyerang Timnas Indonesia berusia 25 tahun tersebut. "Ole Romeny yang mengalami cedera engkelnya kambuh dan memburuk setelah ia memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 serta bermain bersama Fortuna Sittard melawan Excelsior pada 25 Oktober 2026, kabarnya dapat segera pulih dalam hitungan bulan," tulis Noor Korompot.

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Detail Peristiwa Cedera Ole Romeny di Lapangan

Stiker Timnas Indonesia, Ole Romeny, membawa jersey Marselino Ferdinan pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026). Proses pemulihan yang lambat ini bermula dari riwayat cedera sebelumnya yang tidak tuntas.

Setelah masa pemulihan pada awal Oktober 2026, Romeny belum langsung tampil di Fortuna Sittard dan absen saat timnya menghadapi FC Twente serta NEC Nijmegen. Ia baru kembali merumput ketika Fortuna Sittard menjamu Excelsior pada pekan ke-10 Eredivisie 2026/2027. Pada laga yang berakhir 1-0 untuk Fortuna Sittard itu, Romeny masuk di awal babak kedua menggantikan Sven Simons.

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Namun, 45 menit penampilannya justru memicu kambuhnya cedera engkel sehingga ia kembali harus menjalani perawatan. Cedera yang diderita sebelumnya dialami saat membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, termasuk ketika tampil pada partai final melawan Thailand.

Kondisi terbarunya ia sampaikan melalui Instagram Story, Rabu (28/10/2026) malam WIB. "Sayangnya, cedera pergelangan kaki saya lebih parah daripada yang terlihat sebelumnya. Saya akan melakukan apa pun agar bisa segera kembali. Tetap semangat!" tulis Ole Romeny.

Konfirmasi Ketidakhadiran Ole Romeny untuk Timnas Indonesia

Timnas Indonesia dipastikan tidak memiliki jasa Ole Romeny dalam laga persahabatan melawan Yordania pada November 2026. Noor Korompot juga menyebut Ole Romeny tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday November 2026. Pada periode tersebut, Skuad Garuda direncanakan menggelar laga persahabatan melawan Yordania.

"Info terkini diperoleh, Romeny dipastikan absen membela Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday November 2026 yang rencana laga persahabatan melawan Yordania, sedangkan persiapan menuju Piala Asia 2027 kemungkinan sudah bisa bergabung lagi dengan Timnas Indonesia," lanjutnya.

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Situasi ini terjadi tepat setelah aksi dua pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny dan Justin Hubner bersama Fortuna Sittard saat bertandang ke markas PSV Eindhoven, Minggu (9/10/2026). Meskipun pemain ini sedang fokus pada pemulihan, kehadiran mereka di tingkat klub menjadi sorotan utama bagi pelatih nasional.

Kontribusi dan Statistik Penampilan Ole Romeny 2026

Meski hanya bermain 45 menit melawan Excelsior, Romeny punya andil pada proses gol kemenangan. Pergerakannya dalam skema serangan balik membuatnya lolos dari jebakan offside sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang ditepis kiper dan berbuah sepak pojok. Dari situasi bola mati itu, Fortuna Sittard memetik gol penentu.

Sepak pojok Mohammed Ihattaren disambut sundulan Rodrigo Guth yang mengubah skor menjadi 1-0. Dalam laga tersebut, Romeny mencatat sembilan sentuhan, akurasi umpan 86 persen, satu tembakan tepat sasaran, dua sentuhan di kotak penalti lawan, serta sekali terjebak offside. Angka-angka ini menunjukkan efektivitasnya meskipun durasi mainnya singkat.

Sepanjang Eredivisie 2026/2027, ia sudah tampil enam kali dan mencetak satu gol saat menghadapi PSV Eindhoven pada pekan pertama. Bersama Timnas Indonesia, ia mengoleksi tujuh gol dari 14 penampilan, menempatkannya sebagai salah satu andalan di lini depan. Dampak ketidakhadirannya akan terasa pada strategi serangan Timnas Indonesia.