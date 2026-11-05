Status Bintang Mahaputera Listyo Sigit Tetap Berlaku Meski Kasus Penyadapan

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan penghargaan Bintang Mahaputera kepada Listyo Sigit belum dicabut meski ada dugaan penyadapan. Berikut rincian regulasi pencabutan tanda kehormatan sipil tertinggi tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegasikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum melakukan pencabutan penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo Sigit. Anugerah tertinggi sipil ini diserahkan langsung oleh Prabowo saat pelantikan Listyo Sigit sebagai Kepala Kantor Staf Presiden pada Kamis 1 Oktober 2026. Keputusan tersebut tertuang resmi dalam Keputusan Presiden Nomor 86 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.

Penegasan dari Mensesneg Prasetyo Hadi menjadi respons langsung terhadap sorotan publik yang meningkat seiring tersingkapnya kasus dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. Pemerintah pusat secara eksplisit menyatakan bahwa status penghargaan kebangsaan ini tetap berlaku dan belum ada perubahan kebijakan dari Presiden Prabowo untuk menarik kembali tanda kehormatan yang sudah diberikan.

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Bintang Mahaputera merupakan salah satu Tanda Kehormatan Bintang sipil paling bergengsi yang diberikan kepada warga negara Indonesia berdedikasi luar biasa. Pemberian penghargaan ini berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tanda kehormatan ini ditujukan bagi tokoh yang berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Ada lima kelas penghargaan dalam struktur Bintang Mahaputera yang mulai dari Bintang Mahaputera Nararya hingga tingkat tertinggi Bintang Mahaputera Adipurna. Penerima gelar kehormatan ini berhak atas berbagai fasilitas kenegaraan termasuk pengangkatan anumerta atau kenaikan pangkat, pemakaman dengan upacara kebesaran militer, hingga penempatan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Bahkan warga negara asing juga bisa menerima penghargaan ini jika memenuhi syarat kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan.

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Mekanisme Pencabutan Sesuai Regulasi

Mekanisme hukum untuk mencabut tanda kehormatan tersebut diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Presiden memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut tanda jasa jika penerimanya dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini bukan sepihak melainkan harus melalui jalur birokrasi dan pertimbangan dewan yang kompeten.

Pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 menegaskan bahwa pencabutan hanya dapat ditetapkan melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Proses ini menjamin objektivitas dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam hal pemberian maupun pencabutan penghargaan negara kepada para petinggi bangsa.

Usulan Pencabutan Dari Berbagai Pihak

Usulan untuk memproses pencabutan tanda kehormatan dapat diajukan oleh berbagai pihak termasuk perseorangan, lembaga negara, kementerian, hingga kelompok masyarakat kepada Presiden melalui Dewan. Usulan tersebut wajib disertai dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang kuat sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Langkah ini membuka ruang bagi pengawasan publik terhadap integritas para penerima penghargaan negara.

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki tanggung jawab untuk meneliti, membahas, dan memverifikasi setiap usulan pencabutan secara mendalam. Dalam proses verifikasi, dewan wajib mempertimbangkan keterangan resmi dari penerima tanda kehormatan serta meminta pendapat atau pertimbangan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Prosedur ini memastikan bahwa keputusan akhir mencabut penghargaan tidak didasarkan pada spekulasi tetapi pada fakta hukum yang meyakinkan.

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Kasus dugaan penyadapan yang kini menjadi fokus publik telah memicu diskusi intensif mengenai standar etika bagi pejabat tinggi negara. Meskipun ada tuntutan publik agar pencabutan segera dilakukan, pemerintah tetap berpegang pada proses hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Status Listyo Sigit saat ini tetap sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dengan penghargaan Bintang Mahaputera yang sah secara hukum sejak pelantikan Oktober 2026.