Statistik Dominan Milan vs Genoa: Rekor Historis dan Formasi Pemain Kunci

Analisis mendalam laga Serie A antara Milan dan Genoa di Stadion Luigi Ferraris, mengungkap tren kemenangan Rossoneri, ambisi Rossoblu, dan performa statistik bintang-bintang mereka.

AC Milan menghadapi ujian krusial di kandang lawan ketika bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris, dalam lanjutan pekan kesebelas Serie A pada hari Minggu. Duel antara dua klub besar Italia ini membawa banyak tantangan taktis dan peluang statistik menarik bagi kedua belah pihak.

Rosso Nerri masuk ke dalam laga ini dengan kepercayaan diri tinggi berkat dukungan rekor istimewa yang mereka miliki saat menghadapi Genoa. Selain itu, Rossoneri juga didukung oleh rangkaian hasil positif yang konsisten dalam laga-laga tandang mereka. Di sisi lain, Genoa tengah menunjukkan kebangkitan performa setelah meraih tiga kemenangan beruntun di kompetisi, dan mereka berambisi untuk melanjutkan tren positif tersebut demi meraih pencapaian yang telah lama hilang dalam beberapa tahun terakhir.

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Domiansi Historis dan Tren Kemenangan

AC Milan tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Genoa di Serie A, dengan rincian 6 kemenangan dan 4 hasil imbang. Statistik ini menunjukkan keunggulan historis yang signifikan bagi Rossoneri dalam menghadapi lawan tersebut. Sejak musim 2020-2021, Genoa telah menjadi tim kedua yang paling sering dihadapi oleh Milan tanpa menerima satu kekalahan pun di kompetisi, sebuah prestasi yang hanya tertinggal di belakang Hellas Verona yang telah dihadapi dalam 12 laga tanpa kekalahan.

Kemampuan Milan di kandang lawan juga menjadi sorotan utama, mengingat mereka meraih kemenangan dalam 4 laga terakhirnya di luar kandang menghadapi Genoa di Serie A. Saat ini, Rossoneri tidak memiliki rangkaian kemenangan tandang yang lebih panjang di kompetisi kecuali menghadapi tiga tim tertentu. Ketiga tim tersebut adalah Hellas Verona dengan 7 kemenangan, Messina dengan 5 kemenangan, dan Pisa dengan 5 kemenangan.

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Performa Serang Genoa dan Rekor Gol

Genoa meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di Serie A, dan mereka sangat berambisi untuk melanjutkan rangkaian kemenangan tersebut dengan mengalahkan Milan. Terakhir kali tim Rossoblu berhasil meraih 4 kemenangan beruntun dalam satu musim di kompetisi adalah antara bulan Maret dan April 2009, sebuah catatan yang menunjukkan betapa langka dan berharganya konsistensi kemenangan ini bagi mereka.

Kinerja Genoa di kandang sendiri masih menunjukkan fluktuasi, dengan tim ini menang dalam 3 dari 6 laga pertamanya di kandang di Serie A musim ini, berbanding satu hasil imbang dan dua kekalahan. Tim ini belum pernah meraih 4 kemenangan dalam 7 laga pertama di kandangnya di kompetisi sejak musim 2015-2016, saat Gian Piero Gasperini masih menukangi mereka. Di sisi lain, Milan mencatatkan serangan yang lebih mematikan dengan mencetak 21 gol selama 10 laga pertamanya di Serie A musim ini.

Rekor Skor Milik Pelatih Cesare Maldini

Performa menyerang Milan saat ini adalah yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Terakhir kali salah satu pelatih Rossoneri meraih torehan gol lebih baik setelah 11 laga pertama di kompetisi adalah bersama Cesare Maldini pada tahun 1972, ketika tim mencetak 25 gol. Data ini menempatkan skuad Milan saat ini dalam posisi historis yang sangat impresif dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Konsistensi hasil positif Milan di luar kandang juga menjadi hal yang penting. Tim ini meraih dua kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 5 laga pertamanya di luar kandang di Serie A musim ini. Rossoneri sebelumnya pernah menghindari kekalahan dalam 6 laga pertama di luar kandang selama satu musim dalam 3 kesempatan antara musim 2020-2021 dan 2025-2026. Jumlah yang sama yang diraih oleh Inter dan Napoli. Milan bisa menyendiri sebagai pemegang rekor dengan menjadi satu-satunya tim yang meraih pencapaian ini 4 kali selama periode tersebut, jika melanjutkan rangkaiannya di musim ini.

Keterbatasan Akhir Pertandingan Genoa

Di sisi lain, statistik awal musim Genoa menunjukkan pola permainan yang spesifik dan cukup unik. Genoa mencetak 4 gol dalam 15 menit pertama laga-laganya di Serie A musim ini, jumlah yang sama yang diraih oleh tim Frosinone, Atalanta, Lazio, dan Roma. Sementara itu, Milan memuncaki statistik ini dengan mencetak 5 gol di awal pertandingan. Namun, Genoa mencatatkan catatan negatif yang mencolok karena tidak mencetak satu gol pun selama 15 menit terakhir laga-laga mereka. Sebaliknya, Milan hanya mencetak satu gol pada rentang waktu yang sama, menunjukkan stabilitas mental yang lebih baik di fase akhir pertandingan.

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Peran Kunci Stephan El Shaarawy

Stephan El Shaarawy terus tampil dengan level yang mencolok, setelah mencetak satu assist di masing-masing dua laga terakhirnya di Serie A. Pemain veteran ini telah menjalani 83 laga dengan seragam Milan di kompetisi, mencetak 21 gol selama itu. Jika ia berhasil berkontribusi atas satu gol dalam laga besok, maka ia, pada usia 34 tahun dan 12 hari, akan menjadi pemain tertua kedua dalam sejarah Genoa yang meraih kontribusi gol dalam 3 laga beruntun di liga sejak musim 2004-2005.

Pencapaian ini akan menempatkan El Shaarawy di belakang Domenico Criscito yang meraih pencapaian tersebut pada tahun 2021 pada usia 34 tahun dan 269 hari. Kontribusi individu seperti ini menjadi krusial bagi Genoa yang sedang berusaha mengembalikan performa gemilang mereka di kompetisi liga.

Kehebatan Adrien Rabiot dan Diego Moreira

Adrien Rabiot menjalani musim yang luar biasa, setelah mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist selama 8 laga pertamanya di Serie A musim ini. Gelandang terakhir yang meraih torehan lebih baik selama 9 laga pertama dari satu musim di kompetisi adalah Sergej Milinkovic-Savic pada musim 2022-2023, setelah berkontribusi atas 10 gol dengan rincian 3 gol dan 7 assist. Bintang Prancis itu juga berkontribusi atas setidaknya satu gol selama 5 laga terakhirnya, dan tidak ada gelandang Milan yang meraih rangkaian lebih baik dari itu sejak Kaka pada tahun 2004, ketika ia berkontribusi atas 7 gol beruntun.

Diego Moreira juga terus menuliskan awal yang luar biasa bersama Milan, setelah berkontribusi atas 7 gol selama 6 laga pertamanya di Serie A, dengan rincian 4 gol dan 3 assist. Sejak musim 2004-2005, tidak ada pemain lain yang berhasil berkontribusi atas jumlah gol yang lebih banyak selama enam laga pertamanya bersama Rossoneri, menyamai rekor yang tercatat atas nama Mario Balotelli pada tahun 2013. Selain itu, belum ada satu pemain pun yang melewati batas kontribusi atas 7 gol selama 7 laga pertamanya bersama tim, menandai musim debut yang sangat spektakuler bagi pemain muda ini.