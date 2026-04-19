Stasiun Plabuan dan Comal Kembali Beroperasi, Permudah Akses Transportasi Penumpang di Pantura Jawa Tengah

PT KAI (Persero) mengaktifkan kembali operasional Stasiun Plabuan di Kabupaten Batang dan Stasiun Comal di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk melayani naik turun penumpang. Langkah ini diharapkan mendekatkan layanan kereta api kepada masyarakat dan meningkatkan kemudahan perjalanan ke berbagai kota besar.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali menghidupkan dua stasiun penting di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah , yaitu Stasiun Plabuan yang berlokasi di Kabupaten Batang, dan Stasiun Comal yang berada di Kabupaten Pemalang. Keputusan strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya KAI untuk memperluas jangkauan layanan dan mendekatkan fasilitas transportasi kereta api kepada masyarakat yang lebih luas.

Dengan diaktifkannya kembali kedua stasiun ini, penumpang kini memiliki pilihan tambahan untuk memulai atau mengakhiri perjalanan mereka menggunakan moda transportasi kereta api, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas antar kota di Indonesia. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Luqman Arif, dalam keterangannya di Semarang pada hari Minggu, menegaskan bahwa sebelum resmi dioperasikan untuk melayani penumpang, kedua stasiun ini telah melalui serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan fasilitas memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh KAI. Tujuannya adalah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jasa kereta api yang nantinya akan memanfaatkan kedua stasiun ini. Ini mencerminkan komitmen KAI untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada tahap awal operasionalnya, yang dijadwalkan mulai tanggal 27 April 2026, Stasiun Plabuan dan Stasiun Comal akan secara khusus melayani beberapa rangkaian kereta api yang telah teridentifikasi memiliki potensi penumpang yang signifikan di wilayah tersebut. Rangkaian kereta api yang dimaksud meliputi KA Kaligung, KA Kamandaka, dan KA Joglosemarkerto. Pemilihan kereta api ini didasarkan pada analisis pola perjalanan dan permintaan penumpang yang sudah ada, serta potensi peningkatan mobilitas yang diharapkan pasca-aktivasi stasiun. Dengan adanya pemberhentian di kedua stasiun ini, masyarakat di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan sekitarnya akan merasakan kemudahan yang luar biasa dalam mengakses jaringan kereta api nasional. Mereka akan dapat bepergian dengan lebih lancar ke berbagai destinasi penting di Pulau Jawa, termasuk kota-kota besar seperti Semarang, Tegal, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, hingga Solo. Kemudahan ini tidak hanya akan menghemat waktu tempuh, tetapi juga berpotensi mengurangi beban biaya transportasi bagi sebagian masyarakat, seiring dengan semakin banyaknya pilihan moda transportasi yang terintegrasi. KAI sendiri berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai aspek operasional, termasuk tingkat okupansi kereta api dan animo masyarakat terhadap layanan baru ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penting dalam merumuskan pengembangan layanan selanjutnya, termasuk kemungkinan penambahan rute perjalanan atau peningkatan frekuensi layanan kereta api. Lebih lanjut, Luqman Arif menjelaskan bahwa untuk Stasiun Batang, daftar kereta api yang akan melayani naik turun penumpang mencakup KA Argo Muria, KA Tawangjaya, KA Menoreh, KA Kamandaka, KA Joglosemarkerto, dan KA Kaligung. Keberagaman jenis kereta api yang berhenti di Stasiun Batang ini menunjukkan keseriusan KAI dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan perjalanan penumpang, mulai dari layanan kelas premium hingga layanan ekonomi. Pihak KAI sangat optimis bahwa aktivasi Stasiun Plabuan dan Comal akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal dan mobilitas sosial masyarakat di Pantura Jawa Tengah. Jika berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tingkat animo masyarakat terhadap penggunaan kereta api di kedua stasiun ini menunjukkan tren yang positif dan terus meningkat, maka KAI tidak akan ragu untuk mempertimbangkan penambahan layanan lebih lanjut. Pertimbangan ini bisa mencakup penambahan jumlah jadwal keberangkatan, pengenalan rute perjalanan baru yang menghubungkan kedua stasiun ini dengan kota-kota lain yang belum terjangkau, atau bahkan peningkatan kapasitas rangkaian kereta api. Fokus utama KAI adalah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan transportasi masyarakat yang dinamis, demi mewujudkan visi sebagai penyedia layanan transportasi publik yang unggul dan terpercaya di Indonesia. Aktivasi kembali stasiun-stasiun ini merupakan bukti nyata dari komitmen tersebut, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan wilayah Jawa Tengah





