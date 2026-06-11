Stasiun Gambir Direncanakan Direnovasi Total

Proyek pembenahan infrastruktur transportasi ini dipastikan akan berjalan cepat. Pasalnya, rencana renovasi besar-besaran ini sudah mendapatkan atensi dan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar segera dieksekusi di lapangan. Salah satu fokus utama dari proyek ini adalah integrasi antarmoda yang lebih masif.

Stasiun bersejarah ini akan direnovasi total guna meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jasa transportasi kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Langkah ini diambil demi menyulap kawasan tersebut menjadi fasilitas transportasi publik yang jauh lebih modern dan ikonik dalam waktu dekat.

"Gambir akan dilakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang emmh (bagus/keren). Nah," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Kamis (11/6)





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