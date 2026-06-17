Startup IPB University, PT Export Tani Nusantara, Luncurkan Jalur Ekspor Pinang ke Bangladesh dan Maladewa

Startup binaan IPB University, PT Export Tani Nusantara, telah meluluskan ekspor pinang ke Bangladesh dan Maladewa. PT Export Tani Nusantara, didirikan alumni IPB University sejak masih kuliah, mengungkapkan bahwa usahanya berkembang pesat. Sekarang perusahaan tersebut secara rutin mengekspor pinang dengan volume sekitar 54 ton dan mengirimkan lima hingga enam kontainer setiap bulan. PT Export Tani Nusantara juga berhasil mendapatkan kontrak dagang senilai Rp 33 miliar melalui pameran dagang di Shanghai, China.

Pelepasan ekspor pinang yang dilakukan oleh PT Export Tani Nusantara pada Jumat (12/6/2026), startup yang didirikan alumni IPB University sejak masih kuliah dan mendapat binaan dari kampus di Bogor itu.

Startup binaan IPB University yang dijalankan oleh alumninya, PT Export Tani Nusantara membuka jalur ekspor pinang ke Bangladesh dan Maladewa. Al Fiqie, mendirikan PT Export Tani Nusantara sejak masih duduk di bangku semester 3 perkuliahan. Alumnus yang studi di IPB pada 2021-2025 pada Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) ini mengungkapkan bahwa usaha yang dijalankannya berkembang pesat. Sekarang perusahaan tersebut secara rutin mengekspor pinang dengan volume sekitar 54 ton dan mengirimkan lima hingga enam kontainer setiap bulan.

"Awalnya kami hanya mengirim satu kontainer setiap tiga bulan. Namun kini sudah mencapai lima hingga enam kontainer per bulan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kemitraan dengan petani, serta mengembangkan pasar ekspor yang lebih luas," ujar Al Fiqie yang kini menjabat sebagai CEO PT Export Tani Nusantara, dikutip dari situs IPB, Rabu (17/6/2026).

Menurut Al Fiqie mengatakan tingginya permintaan pinang Indonesia dari pasar internasional membuka peluang besar bagi petani dan pelaku usaha untuk memperluas pasar ekspor. Tahun ini PT Export Tani Nusantara juga berhasil mendapatkan kontrak dagang senilai Rp 33 miliar melalui pameran dagang di Shanghai, China. Al Fiqie berencana mengembangkan berbagai produk turunan pinang bernilai tambah ke depannya lewat kolaborasi dengan riset-riset IPB University.

"Kami ingin mengembangkan produk seperti sliced betel nut dan roasted betel nut sehingga produk yang diekspor tidak hanya berupa bahan mentah, tetapi juga produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi," katanya. Melihat keberhasilan Al Fiqie dan kawan-kawan, Mendag ingin semakin banyak mahasiswa yang mengikuti jejak tersebut. Supaya, ketika lulus nanti mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja.

Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet menegaskan bahwa Campus Preneur sejalan dengan visi IPB University sebagai Techno-Social Entrepreneur University yang fokus menghasilkan lulusan berjiwa wirausaha dan mampu berdampak ke masyarakat.

"Kami ingin menghasilkan sumber daya manusia unggul yang memiliki orientasi kewirausahaan. Karena itu, program Campus Preneur sangat sinergis dengan arah pengembangan IPB University," kata Rektor. Rektor berujar IPB University membangun ekosistem kewirausahaan terintegrasi, mulai dari pembinaan startup hingga program berbasis desa seperti One Village One CEO (OVOC) dan One Village One Export. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang.

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