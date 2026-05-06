Start Impresif Timnas U17 Indonesia di Piala Asia 2026: Tekuk China 1-0

Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan krusial atas China di laga pembuka Grup B Piala Asia U17 2026, memperkuat peluang menuju semifinal dan tiket Piala Dunia U17.

Tim nasional Indonesia kategori umur di bawah 17 tahun menunjukkan performa yang sangat impresif dalam mengawali perjalanan mereka di ajang bergengsi Piala Asia U17 2026 .

Bertanding di Stadion King Abdullah Sport City, Arab Saudi, pada Selasa malam tanggal 5 Mei 2026, skuad Garuda Muda berhasil menaklukkan tim kuat China dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia yang tergabung dalam Grup B, mengingat ketatnya persaingan di level Asia. Sepanjang pertandingan, Indonesia harus bekerja keras menghadapi tekanan bertubi-tubi dari pemain China.

Namun, berkat organisasi pertahanan yang sangat disiplin dan koordinasi yang solid antar lini, gawang Indonesia tetap terjaga kesuciannya hingga peluit panjang dibunyikan. Hal ini membuktikan bahwa persiapan mental dan fisik para pemain telah berada pada level yang optimal untuk bersaing di turnamen tingkat tinggi. Gol kemenangan yang sangat dinanti akhirnya lahir pada menit ke-87. Gol tersebut dicetak oleh Keanu Senjaya, pemain yang masuk sebagai pemain pengganti di pertengahan babak kedua.

Kehadiran Keanu memberikan dimensi baru dalam serangan Indonesia, yang akhirnya mampu memecah kebuntuan dan mengunci kemenangan. Selain kemenangan atas China, performa positif timnas U17 Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak mereka berlaga di babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Pada saat itu, Indonesia berhasil menghancurkan Timor Leste dengan skor telak 4-0 di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur.

Keberhasilan di level Asia Tenggara menjadi pondasi kepercayaan diri bagi para pemain sebelum akhirnya terbang ke Arab Saudi untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di level benua. Dalam laga melawan China, beberapa pemain kunci seperti Fardan Farras Prawita mendapatkan perhatian khusus dari lawan. Fardan dijaga dengan sangat ketat oleh pemain belakang China, yang membuat ruang geraknya menjadi sangat terbatas sepanjang laga. Namun, kemampuan kolektif tim dalam mencari celah serangan tetap berjalan dengan baik.

Keberhasilan mencatatkan clean sheet dalam laga pembuka ini dipandang sebagai pencapaian spesial, mengingat kualitas serangan yang dimiliki oleh tim China. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto bersama asistennya, Dwi Prio Utomo, terus memberikan arahan strategis agar para pemain tidak cepat puas dan tetap fokus pada pertandingan berikutnya guna menjaga momentum kemenangan. Kini, fokus utama timnas U17 Indonesia adalah menghadapi tantangan selanjutnya melawan Qatar. Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, Kurniawan Dwi Yulianto menekankan pentingnya penyesuaian strategi yang cepat dan efektif.

Pelatih menegaskan bahwa tim akan berupaya mengantisipasi taktik yang akan diterapkan oleh Qatar agar Indonesia dapat meredam permainan lawan sekaligus tetap tajam dalam melakukan serangan balik. Strategi yang fleksibel akan menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi hasil positif di Grup B. Jika Indonesia mampu kembali meraih poin penuh, peluang untuk melaju ke babak semifinal akan terbuka lebar, yang secara otomatis membuka jalan bagi mereka untuk berlaga di Piala Dunia U17 2026.

Harapan besar kini tersampir di pundak para pemain muda ini untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda Muda untuk terus berjuang di Arab Saudi. Perjalanan menuju Piala Dunia U17 bukan hal yang mudah, namun dengan disiplin tinggi dan semangat pantang menyerah, target tersebut bukan lagi sekadar mimpi.

Kemenangan atas China adalah langkah awal yang tepat, dan konsistensi dalam menjaga performa akan menjadi penentu sejauh mana Indonesia bisa melangkah dalam turnamen paling bergengsi bagi kelompok umur ini. Sinergi antara pelatih dan pemain diharapkan terus terjalin erat demi mencapai target yang telah ditetapkan oleh federasi





