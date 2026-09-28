Starship Capai Orbit 28 September 2026, SpaceX Maju ke Misi Artemis

SpaceX mencatatkan sejarah dengan berhasil memasukkan Starship ke orbit Bumi pada 28 September 2026. Pencapaian ini menjadi langkah krusial bagi kolaborasi dengan NASA dalam misi Artemis III dan IV.

SpaceX berhasil mencapai tonggak sejarah penting dengan memasukkan wahana antariksa Starship ke dalam orbit Bumi pada 28 September 2026. Pencapaian monumental ini menandai langkah signifikan dalam penyempurnaan teknologi roket yang diproyeksikan dapat digunakan kembali secara penuh. Keberhasilan ini juga mengindikasikan kesiapan SpaceX untuk mendukung penerbangan komersial serta misi Bulan Artemis yang diamanatkan oleh NASA.

Riwayat Pengujian Starship Sejak 2019

Perusahaan teknologi luar angkasa Amerika Serikat tersebut memulai pengujian Starship di Boca Chica, Texas, pada tahun 2019. Pengujian awal menggunakan purwarupa kecil untuk ketinggian rendah yang dikenal dengan nama Starhopper. Pada tahun 2020, pengujian purwarupa Starship berukuran penuh dimulai dengan dua penerbangan di ketinggian rendah. Hingga saat ini, wahana antariksa tersebut telah menjalani serangkaian uji terbang yang mencapai 15 kali percobaan.

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Berbagai uji terbang sebelumnya diwarnai dengan kegagalan, termasuk insiden saat wahana tersebut hancur karena meledak sebelum misi selesai. Sebagai contoh, pada November 2023, pendorong Super Heavy meledak sesaat setelah terpisah dari Starship. Keberhasilan mencapai orbit pada 28 September 2026 merupakan hasil dari akumulasi data dan perbaikan setelah serangkaian tantangan teknis tersebut.

Mesin Raptor dan Spesifikasi Super Heavy

Starship terdiri atas dua komponen utama, yaitu wahana antariksa yang juga berfungsi sebagai kabin penumpang serta roket pendorong. Super Heavy ditenagai oleh 33 mesin Raptor dengan konfigurasi 13 mesin di tengah dan 20 mesin lainnya di pinggir roket. Mesin Raptor merupakan inovasi baru untuk roket-roket buatan SpaceX yang menggunakan bahan bakar metana cair dan oksigen cair.

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Oksigen cair tersebut didinginkan di bawah titik beku untuk memastikan kinerja optimal. Mesin Raptor memiliki daya dorong dua kali lebih besar dibandingkan dengan mesin Merlin yang ada di roket Falcon 9. Saat meluncur dari landasan, Starship memiliki daya dorong hingga 80 meganewton. Angka ini sekitar dua kali dari kekuatan roket Saturn V yang digunakan dalam misi Apollo dan untuk mendaratkan manusia di Bulan pada tahun 1960 hingga 1970-an.

Peran Vital dalam Misi Artemis NASA

Keberhasilan ini membuka jalan bagi SpaceX untuk terlibat aktif dalam Misi Artemis III NASA. Misi tersebut juga melibatkan wahana antariksa Blue Origin milik Jeff Bezos serta Orion buatan Lockheed Martin. Dalam laman resmi NASA disebutkan bahwa misi ini akan segera dimulai pada musim panas 2027. NASA berencana untuk mengirim empat astronot dalam kapsul Orion dengan roket Space Launch System.

Sementara pendaratan astronot pertama ditargetkan pada 2028 melalui Misi Artemis IV. Untuk misi tersebut, SpaceX akan meningkatkan jadwal pengujian Super Heavy-Starship. Langkah ini diambil untuk mendapatkan sertifikasi atas wahana penerbangan luar angkasa berawak. CEO SpaceX berambisi menjadikan Starship sebagai transportasi luar angkasa untuk misi ke Bulan dan Mars.

Dampak Ekonomi dan Masa Depan Peluncuran

Pengembangan Starship mempunyai dampak yang sangat penting bagi kemajuan misi antariksa dan efisiensi ekonomi. Wahana ini dirancang berkapasitas angkut hingga lebih dari 100 ton dan melakukan perjalanan bolak-balik seperti pesawat terbang. Biaya untuk sekali peluncuran ditaksir sekitar 100 juta dolar AS atau mencapai Rp 1,8 triliun. Sudah puluhan tahun industri antariksa berupaya untuk menciptakan sistem roket yang dapat digunakan kembali sepenuhnya.

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Upaya itu mulai menemukan titik terang dalam uji coba Starship ke-15. Untuk pertama kali dalam sejarah, roket Starship milik perusahaan asal Amerika Serikat tersebut berhasil kembali ke landasan peluncuran, di Texas, AS, Sabtu (14/11/2026). Starship mengorbit Bumi sebanyak 14 kali dan menyebarkan 26 satelit untuk konstelasi internet satelit Starlink milik Elon Musk. Semua proses mengorbit dan menebar satelit tersebut memakan waktu 22 jam. Dengan dapat digunakan kembali sepenuhnya, roket ini dinilai sangat efisien sebagai mesin pencari efisiensi bagi masa depan penjelajahan ruang angkasa.