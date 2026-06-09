STAR Asset Management Luncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap Baru di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah situasi pasar keuangan yang dinamis, STAR Asset Management meluncurkan produk reksa dana pendapatan tetap bernama Star Fixed Income 4. Gedung BEI menjadi latar acara peluncuran yang menampilkan kolaborasi dengan Bank Sinarmas untuk distribusi dan menekankan tagline "Grow with Confidence."

Peluncuran produk baru ini berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2026, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Dalam acara tersebut, Direktur Utama STAR Asset Management, I Nengah Sukerja, memaparkan alasan dibalik strategi peluncuran rejeka dana pendapatan tetap berlabel Star Fixed Income 4.

Menurut sang Direktur, saat ini kondisi pasar keuangan sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, perubahan kebijakan suku bunga, dan ketidakpastian geopolitik. Kelemahan pasar tradisional membuat investor semakin mencari alternatif investasi yang memberikan stabilitas imbal hasil dan manajemen risiko yang terukur. Ilustrasi mengenai kebutuhan tersebut diungkapkan oleh I Nengah dengan data historis yang menunjukkan kecenderungan portofolio investor yang lebih menitikberatkan pada instrumen pendapatan tetap.

Ia menekankan bahwa reksa dana pendapatan tetap telah menjadi pilihan utama bagi para investor yang memprioritaskan keseimbangan antara potensi return dan perlindungan modal. Melalui *Star Fixed Income 4*, STAR Asset Management bermaksud menawarkan produk yang tidak hanya kompetitif dari sisi potensi imbal hasil, namun juga didukung oleh sistem manajemen risiko yang ketat dan transparan. Produk *Star Fixed Income 4* dirancang sebagai produk kelas utama dengan nama panggilan *Grow with Confidence*.

Tagline tersebut menceritakan komitmen perusahaan untuk membawa rasa aman dan kepercayaan kepada para investor. I Nengah menekankan bahwa kepercayaan menjadi hal esensial, khususnya ketika ekonomi global masih mengalami intensitas kebijakan moneter. Dengan produk ini, investor memiliki akses ke portofolio aset pendapatan tetap yang disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Kolaborasi dengan Bank Sinarmas sebagai mitra distribusi adalah inisiatif strategis lain yang mempermudah akses bagi masyarakat, termasuk bagi pemula dalam dunia investasi.

Bank Sinarmas menawarkan kanal distribusi yang luas, berkembang, serta platform digital yang memudahkan pencatatan dan monitoring reksa dana. Selain itu, STAR Asset Management menyoroti bahwa produk ini akan memenuhi segmen investor yang ingin menyeimbangkan portofolio, mengurangi volatilitas, serta menjaga likuiditas. Struktur produk mencakup berbagai jenis obligasi, surat berharga pemerintah, dan sekuritas pendapatan tetap korporasi yang memiliki rating kredit tinggi.

Beberapa fitur unggulan mencakup mekanisme pelunasan tulang belakang (principal protection) pada jangka waktu tertentu, penyesuaian rebalancing secara periodik, serta layanan kustomisasi bagi investor institusional. Di akhir sesi, I Nengah menyampaikan keyakinannya bahwa *Star Fixed Income 4* mencerminkan harapan masa depan bagi para investor yang menginginkan stabilitas di tengah ketidakpastian pasar. Ia menekankan pentingnya pemahaman risiko dan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dalam setiap investasi.

Dengan dukungan regulasi OJK dan kolaborasi kuat dengan Bank Sinarmas, STAR Asset Management menegaskan kesiapan untuk berinovasi, mengamankan dana nasabah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Acara ini menandai tonggak penting bagi STAR Asset Management yang berinovasi untuk menyediakan solusi investasi yang lebih terukur bagi para investor yang sadar akan volatilitas pasar.

Dengan *Star Fixed Income 4*, perusahaan berharap dapat memperluas basis nasabahnya, meningkatkan branding sebagai pemain utama di pasar reksa dana pendapatan tetap, serta memberi dampak positif bagi kesehatan keuangan individu dan institusi





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Reksa Dana Pendapatan Tetap STAR Asset Management Bank Sinarmas Fluktuasi Pasar

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