Stanley 1913 Buka Pop‑up "Home of Champions" di Jakarta, Rayakan Budaya Sepak Bola dengan Koleksi Eksklusif

Stanley 1913 meluncurkan pop‑up imersif Home of Champions di Central Park Promenade Laguna, menampilkan tiga zona utama, koleksi terbatas bertema sepak bola, kolaborasi dengan Lionel Messi, serta arena interaktif untuk penggemar.

Demam sepak bola yang melanda dunia tak hanya terasa di lapangan hijau, melainkan juga menyusup ke ruang‑ruang publik dan komersial. Di tengah euforia yang memuncak pada 2026, Stanley 1913 memanfaatkan semangat tersebut dengan meluncurkan sebuah pop‑up imersif berjudul Home of Champions.

Acara ini resmi dibuka pada 4 Juni 2026 di Central Park Promenade Laguna, lantai dasar Jakarta, dan langsung menjadi magnet bagi ribuan penggemar yang ingin merasakan atmosfer turnamen internasional tanpa harus menonton dari tribun. Mengusung tema stadion modern, pop‑up ini dibagi menjadi tiga zona utama: The Lounge, The Field, dan The Game Area. The Lounge dirancang sebagai ruang santai di mana para pengunjung dapat menonton highlights pertandingan, menikmati minuman dalam koleksi tumbler khusus, serta berdiskusi tentang taktik tim favorit.

Sementara The Field menampilkan rangkaian produk eksklusif Stanley Football Collection, yang mencakup desain bertema negara peserta Piala Dunia, klub elit seperti Arsenal, Paris Saint‑Germain, dan Juventus, serta kolaborasi istimewa dengan Lionel Messi. Koleksi paling menonjol, Messi x Stanley 1913 Messi Legacy Collection, menampilkan aksen warna emas yang melambangkan warisan sang legenda, sekaligus menegaskan posisi Stanley sebagai brand yang merayakan budaya sepak bola.

Tak ketinggalan, Fútbol Artist Collection mempersembahkan tujuh desain tumbler karya seniman dari tujuh negara, masing‑masing memancarkan kebanggaan nasional dan semangat suporter, serta Country Collection yang menonjolkan identitas visual tiap negara dengan simbol‑simbol khas. Di The Game Area, pengunjung dapat menguji kemampuan mereka melalui Stanley Shootout Challenge, sebuah permainan interaktif yang meniru situasi pertandingan nyata, menuntut akurasi dalam menendang bola ke target.

Selain itu, fasilitas engraving station memungkinkan setiap pembeli menambahkan sentuhan pribadi pada tumbler yang dibeli, menciptakan memorabilia yang unik bagi para penggemar. Head of Marketing Communications Stanley Indonesia, Sara Calista, menyatakan bahwa pop‑up ini merupakan wujud partisipasi brand dalam merayakan budaya sepak bola yang hidup di luar stadium.

"Momen terbesar sepak bola memang terjadi di atas lapangan, namun semangatnya terus berlanjut di tribun, di jalanan, dan dalam ritual harian para suporter," ujar Sara dalam keterangan resmi yang diterima tabloidbintang.com pada Jumat, 12 Juni 2026. Dengan menggabungkan elemen sportivitas, desain produk premium, dan interaksi digital, Home of Champions bukan sekadar tempat jual‑beli, melainkan sebuah pengalaman lifestyle yang menghubungkan penggemar sepak bola lintas generasi.

Pop‑up ini diprediksi akan terus menarik minat publik hingga akhir Juli, sekaligus memperkuat posisi Stanley 1913 sebagai pelopor kolaborasi kreatif antara dunia sport dan fashion di pasar Indonesia





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