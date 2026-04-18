Standardisasi Bahan Baku Kunci Kualitas Kopi Nasional di Tengah Gempuran Tren Kekinian

CEO BeanStar Indonesia, Bapak Steven, menekankan pentingnya standardisasi biji kopi lokal sebagai fondasi kualitas produk kopi di Tanah Air. Perusahaan ini mengoptimalkan biji kopi Aceh dan memadukannya dengan bahan premium global untuk menawarkan cita rasa dunia dengan harga terjangkau, serta berfokus pada kualitas pengalaman pelanggan daripada kuantitas gerai.

Para pelaku industri kopi nasional menyoroti pentingnya standardisasi dalam pemilihan bahan baku sebagai pilar utama untuk mempertahankan kualitas kopi di tengah maraknya tren minuman kopi instan dan kekinian. Dalam sebuah acara peresmian gerai BeanStar di Gandaria City, Jakarta, pada Sabtu (18/4/2026), CEO BeanStar Indonesia, Bapak Steven, menyampaikan pandangannya mengenai potensi pasar kopi di Indonesia yang sangat besar, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ia menyatakan, Kami melihat potensi pasar di Indonesia sangat luar biasa. Meskipun saat ini penetrasi pasar kopi di sini baru mencapai sekitar 100 poin dibandingkan negara lain seperti Italia, Jepang, atau China yang sudah melampaui 400, kami tetap optimis untuk berekspansi karena kami sangat menyukai pasar ini. Untuk memastikan cita rasa kopi tetap otentik, BeanStar Coffee mengutamakan penggunaan biji kopi pilihan dari Indonesia sebagai fondasi utama seluruh produknya.

Bapak Steven mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan riset mendalam ke wilayah Aceh sejak tahun 2022 dengan tujuan mengidentifikasi biji kopi yang memiliki karakter istimewa. Sebagian besar bahan baku kami berasal dari Indonesia, khususnya biji kopi. Kami memilih biji kopi terbaik dari wilayah seperti Aceh untuk memastikan kami dapat menyajikan rasa yang dihormati oleh pelanggan lokal. Tujuan kami adalah menyatu dengan komunitas di Indonesia, jelasnya.

Lebih lanjut, selain memperkuat identitas dengan biji kopi lokal, gerai BeanStar juga berinovasi dengan memadukan bahan-bahan premium yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya adalah Okinawa dan Matcha yang berasal dari Jepang, serta Tiramisu yang menjadi ciri khas Italia. Kombinasi unik ini dirancang untuk menawarkan pengalaman cita rasa kopi global yang istimewa bagi konsumen lokal, sembari tetap menjaga harga yang terjangkau.

Bapak Steven menekankan bahwa strategi ekspansi BeanStar tidak berorientasi pada kuantitas jumlah gerai yang masif, melainkan lebih kepada kualitas pengalaman yang diberikan kepada setiap pelanggan di setiap lokasi. Kami tidak mengejar terlalu banyak gerai. Fokus kami adalah memastikan setiap gerai memberikan citra yang sempurna dan suasana yang nyaman bagi pelanggan, namun dengan harga yang normal dan murah. Kami ingin menawarkan kopi berkualitas dunia yang dapat dinikmati semua orang, tegasnya.

Melalui komitmen pada standardisasi biji kopi unggulan dan pemanfaatan bahan baku global yang dipadukan harmonis dengan kekayaan kopi lokal Indonesia, BeanStar Indonesia bertekad untuk turut berkontribusi dalam penguatan standar industri kopi nasional. Upaya ini juga menjadi respons terhadap kebutuhan gaya hidup masyarakat urban yang semakin dinamis dan menuntut kualitas.

(ANTARA/Vina Ashari) - Sabtu, 18 April 2026





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kopi Indonesia Standardisasi Kopi Beanstar Indonesia Industri Kopi Bahan Baku Kopi

United States Latest News, United States Headlines

