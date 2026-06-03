Stadion BMO Berubah Nama Menjadi Antusiasme Publik untuk Mematuhi Regulasi FIFA

Stadion BMO akan berubah nama menjadi Antusiasme Publik untuk mematuhi regulasi FIFA yang melarang penggunaan nama sponsor perusahaan pada arena pertandingan resmi. Stadion ini akan menjadi saksi bisu dari enam pertandingan krusial, termasuk lima pertandingan sengit di babak penyisihan grup dan satu duel hidup mati di babak gugur.

Pengelola Stadion BMO telah mengumumkan bahwa mereka akan mengubah nama stadion menjadi Antusiasme Publik untuk mematuhi regulasi FIFA yang melarang penggunaan nama sponsor perusahaan pada arena pertandingan resmi.

Stadion megah ini telah dipilih sebagai lokasi pertandingan pembuka yang sangat bersejarah bagi tim nasional Kanada. Suporter tuan rumah siap memerahkan tribun demi memberikan dukungan penuh pada laga perdana yang dinantikan tersebut. Stadion ini akan menjadi saksi bisu dari enam pertandingan krusial, termasuk lima pertandingan sengit di babak penyisihan grup dan satu duel hidup mati di babak gugur. Stadion kebanggaan warga Toronto ini sejatinya dirancang khusus sebagai arena sepak bola modern sejak pertama kali dibangun.

Pengelola berhasil menerapkan inovasi luar biasa dengan menghadirkan bagian tempat duduk yang dapat dilepas di belakang gawang sejak tahun 2016. Berkat desain fleksibel tersebut, bangunan megah ini tidak hanya menjadi rumah bagi sepak bola tetapi juga sepak bola ala Kanada atau Canadian Football. Fleksibilitas tinggi ini membuat stadion mampu mengakomodasi dua olahraga besar dengan kebutuhan dimensi lapangan yang sangat berbeda.

Modifikasi paling unik terletak di sisi utara di mana tribun yang sepenuhnya dapat dipindahkan akan dilepas saat pertandingan olahraga lokal berlangsung. Proses pembongkaran tribun modular ini sengaja dilakukan untuk memberikan ruang ekstra yang dibutuhkan demi memperluas area permainan. Di sepanjang garis samping, stadion ini memiliki tribune dua tingkat yang tinggi yang dilengkapi dengan suite VIP. Di belakang gawang selatan terdapat tribun satu tingkat dengan baris bawah yang dapat ditarik.

Tribune timur, barat, dan selatan sepenuhnya tertutup. Struktur atap sebagian besar ditopang oleh empat tiang sudut, yang membawa rangka memanjang yang menahan penutup atap. Empat papan video juga dipasang di tiang-tiang ini. Kapasitas asli tempat duduk yang didominasi warna merah ini sebenarnya hanya berkisar di angka 28.000 kursi saja dalam kondisi normal.

Demi memenuhi standar ketat yang diminta oleh FIFA, struktur temporer raksasa didirikan di belakang gawang untuk mendongkrak kapasitas hingga menyentuh 45.736 penonton. Sejak resmi dibuka pada musim semi 2007, tempat ini telah menjadi markas utama bagi klub Toronto FC di kompetisi Major League Soccer. Stadion ini kemudian kedatangan penyewa tetap kedua pada tahun 2016 saat tim sukses Canadian Football League, Toronto Argonauts, resmi pindah ke sini.

Rekam jejak arena ini dalam menggelar turnamen internasional kelas dunia memang sudah tidak perlu diragukan lagi oleh pencinta olahraga. Mulai dari ajang Piala Dunia U-20 FIFA 2007, Piala Dunia Wanita U-20 FIFA 2014, hingga ajang Pan American Games 2015 untuk olahraga rugby pernah diselenggarakan di tempat ini. Panggung domestik tertinggi seperti partai final Piala MLS bahkan sudah dipentaskan sebanyak tiga kali di stadion ini pada edisi 2010, 2016, dan 2017.

Tidak hanya olahraga musim panas, pertandingan hoki es luar ruangan National Hockey League (NHL) bertajuk Centennial Classic juga sukses digelar di sini pada awal tahun 2017. Stadion ini juga pernah sekali digunakan untuk menggelar konser music. Pada September 2007 silam, grup rock Genesis pernah bermain di sana untuk menghibur publik Toronto.

Pertandingan pembuka di stadion ini akan menyajikan duel sengit antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia & Herzegovina di Grup B. Setelah itu, rangkaian pertandingan berlanjut dengan mempertemukan tim-tim tangguh dari benua Afrika, Eropa, hingga Amerika yang bersaing berebut tiket lolos. Laga terakhir di fase grup akan mempertemukan wakil Afrika, Senegal, yang ditantang oleh kekuatan Asia, Irak, pada akhir Juni.

Kemeriahan pesta sepak bola di Toronto akan ditutup dengan menggelar satu pertandingan sengit di babak 32 besar yang mempertemukan para runner-up grup





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Stadion BMO Antusiasme Publik FIFA Piala Dunia 2026 Kanada Bosnia & Herzegovina

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