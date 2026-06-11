Stadion Azteca: Sang Raksasa Sejarah yang Kembali Menjadi Pusat Perhatian Piala Dunia 2026

Stadion Azteca mencetak rekor dunia sebagai venue pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, membawa kembali memori kejayaan Pele dan Maradona menuju tahun 2026.

Ketika peluit pertama pertandingan Piala Dunia 2026 dibunyikan pada Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026, seluruh mata dunia akan kembali tertuju pada sebuah tempat yang telah lama menjadi bagian dari mitologi sepak bola global, yakni Stadion Azteca .

Dalam dokumen resmi FIFA, stadion ini disebut sebagai Mexico City Stadium, meskipun secara komersial saat ini dikenal sebagai Estadio Bonarte karena adanya hak penamaan oleh sponsor. Stadion yang telah berdiri teguh selama enam dekade ini mendapatkan kehormatan luar biasa untuk kembali menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan turnamen sepak bola paling bergengsi di planet bumi.

Berdasarkan catatan sejarah, Azteca akan mengukir rekor fenomenal sebagai stadion pertama di dunia yang dipercaya menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak tiga kali, tepatnya pada tahun 1970, 1986, dan kini 2026. Pencapaian ini menegaskan posisi absolut Azteca dalam peta sejarah olahraga dunia, sebuah prestasi yang belum pernah diraih oleh stadion mana pun di belahan dunia mana pun.

Dikenal dengan julukan El Coloso de Santa Ursula atau Sang Raksasa dari Santa Ursula, stadion ini bukan sekadar struktur beton dan rumput, melainkan panggung tempat sepak bola berkali-kali menemukan keabadiannya. Bagi rakyat Meksiko, Azteca adalah bagian tak terpisahkan dari identitas nasional mereka. Di tribun-tribunnya yang megah, jutaan orang telah merayakan kemenangan yang membuncah, menanggung kepedihan kekalahan yang mendalam, serta menyaksikan lahirnya momen-momen magis yang kemudian diceritakan turun-temurun lintas generasi.

Stadion yang resmi dibuka pada 11 Juni 1966 ini terletak di kawasan selatan Mexico City, berdiri megah pada ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis yang ekstrem ini sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu, namun justru menambah aura mistis dan prestise bagi siapa saja yang mampu menaklukkannya.

Awalnya, Azteca dibangun untuk mewujudkan ambisi besar Meksiko agar bisa menjadi pusat gravitasi sepak bola dunia, dan kenyataannya, bangunan ini benar-benar menjelma menjadi rumah bagi berbagai peristiwa paling ikonik sepanjang masa. Nama besar Stadion Azteca tidak dapat dipisahkan dari dua sosok legenda terbesar dalam sejarah sepak bola yang pernah menunjukkan taringnya di atas rumput stadion ini.

Pada final Piala Dunia 1970, sang raja sepak bola Pele memimpin tim nasional Brasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Italia di hadapan sekitar 100.000 penonton yang bersorak, sebuah momen yang mengukuhkan status Pele sebagai ikon abadi olahraga ini. Enam belas tahun kemudian, tepatnya pada 1986, giliran Diego Armando Maradona yang menuliskan kisah kepahlawanannya. Maradona membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1986 setelah menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2 di partai final. Namun, warisan Maradona di Azteca lebih dari sekadar trofi juara.

Stadion ini menjadi saksi lahirnya dua gol paling terkenal dalam sejarah sepak bola yang terjadi dalam satu pertandingan melawan Inggris di perempat final. Pertama adalah Gol Tangan Tuhan, sebuah momen kontroversial di menit ke-51 saat Maradona menggunakan tangannya untuk memasukkan bola ke gawang Peter Shilton tanpa diketahui wasit.

Beberapa menit setelah itu, ia membalas kontroversi tersebut dengan aksi individu yang memukau, menggiring bola melewati lima pemain Inggris hingga menceploskan bola ke gawang kosong, sebuah gol yang kemudian dinobatkan sebagai gol terbaik abad ini. Selain kejayaan individu, Azteca juga menjadi tempat berlangsungnya pertandingan yang dikenal sebagai Game of the Century atau Pertandingan Abad Ini pada semifinal Piala Dunia 1970. Laga antara Italia dan Jerman Barat tersebut berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Italia setelah melalui perpanjangan waktu yang dramatis.

Pertandingan tersebut dianggap sebagai salah satu laga dengan kualitas permainan terbaik yang pernah dimainkan dalam sejarah turnamen antarnegara. Memasuki era persiapan Piala Dunia 2026, Stadion Azteca kini tengah menjalani proses renovasi besar-besaran yang merupakan pembaruan paling signifikan sejak pertama kali dibuka. Modernisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas stadion memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh FIFA tanpa menghilangkan karakter historis yang melekat padanya.

Berbagai peningkatan dilakukan, mulai dari pembaruan kursi penonton agar lebih nyaman, perluasan area media untuk jurnalis internasional, peningkatan teknologi stadion, hingga penggunaan sistem perawatan lapangan terbaru. Upaya ini dilakukan agar Sang Raksasa dari Santa Ursula siap menyambut dunia dengan kemegahan modern namun tetap membawa semangat sejarah yang kental





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