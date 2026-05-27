Stadion AT&T: Raja Arena yang Siap Bersinar di Piala Dunia 2026

Stadion AT&T di Texas akan menjadi salah satu venue utama Piala Dunia 2026. Simak sejarah, desain megah, dan pengalaman menggelar event olahraga serta hiburan kelas dunia yang Dimiliki Dallas Cowboys.

Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan memamerkan deretan arena olahraga paling spektakuler di dunia. Salah satu arena yang jadi sorotan globa adalah Stadion AT&T di Arlington, Texas .

Bersama Stadion Atlanta, arena super raksasa ini ditunjuk resmi untuk menggelar babak semifinal. Stadion AT&T dibuka pada 27 Mei 2009 sebagai pengganti Texas Stadium. Arena milik Pemerintah Kota Arlington ini lahir dari gagasan visioner pemilik klub NFL Dallas Cowboys, Jerry Jones, yang menginginkan aren olahraga modern berkonsep hiburan terpadu. Dirancang oleh biro arsitek HKS Architects, pembangunan stadion menelan biaya fantastis 1,15 miliar dolar AS dan menjadikannya salah satu stadion olahraga termahal di dunia.

Stadion memiliki kapasitas reguler sekitar 80.000 penonton, namun dapat diperluas hingga lebih dari 100.000 penonton melalui area tambahan berdiri, menjadikannya salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di NFL. Secara desain, stadion sangat ikonik berkat atap buka-tutup yang ditopang dua lengkungan baja raksasa setinggi hampir 91 meter. Bagian dalam dilengkapi papan video gantung raksasa di tengah lapangan yang sempat memecahkan rekor sebagai layar HDTV terbesar di dunia saat pertama kali dipasang.

Selain menjadi rumah bagi Dallas Cowboys, stadion telah menggelar ajang bergengsi seperti Cotton Bowl Classic, Big 12 Championship Game, pertandingan sepak bola perguruan tinggi, dan event gulat profesional WWE. Di dunia sepak bola, rumput stadion telah mengawal laga timnas Amerika Serikat, turnamen Piala Emas CONCACAF, serta laga persahabatan klub elite Eropa. Di luar olahraga, stadion menjadi magnet industri hiburan global, ditunjuk sebagai lokasi konser BTS World Tour dan tur musisi R&B seperti Chris Brown dan Usher.

Dengan segala kapasitas dan fasilitasnya, Stadion AT&T siap menjadi salah satu pusat perhatian selama Piala Dunia 2026





