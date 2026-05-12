Stabilitas Harga dan Distribusi Minyakita Melampaui Target DMO Pemerintah

Menteri Perdagangan melaporkan penurunan harga Minyakita dan realisasi distribusi yang mencapai 49,45 persen, melebihi batas minimum yang ditetapkan pemerintah guna menjaga pasokan domestik.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya minyak goreng rakyat yang dikenal dengan merek Minyakita . Berdasarkan data terbaru yang dirilis, terdapat tren penurunan harga yang cukup signifikan pada produk Minyakita di tingkat nasional.

Tercatat bahwa pada tanggal sepuluh April dua ribu dua puluh enam, rata-rata harga nasional untuk satu liter Minyakita berada di angka lima belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar lima koma empat puluh lima persen apabila dibandingkan dengan posisi harga pada tanggal dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh lima, di mana harga sempat menyentuh angka enam belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah per liter sebelum kebijakan terbaru diterapkan secara menyeluruh.

Penurunan harga ini menjadi angin segar bagi masyarakat luas, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang sangat bergantung pada ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk menjalankan operasional usaha mereka sehari-hari. Selain penurunan harga, aspek distribusi juga menjadi fokus utama pemerintah guna mencegah terjadinya kelangkaan di pasar tradisional maupun ritel modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa realisasi distribusi Minyakita telah melampaui target minimum yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor empat puluh tiga Tahun dua ribu dua puluh lima tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, batas minimal distribusi yang wajib dipenuhi adalah sebesar tiga puluh lima persen. Namun, dalam realisasinya hingga pertengahan April dua ribu dua puluh enam, capaian distribusi bahkan mencapai sekitar empat puluh sembilan koma empat puluh lima persen.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Perum Bulog serta berbagai BUMN Pangan yang bertugas mengelola alur distribusi agar sampai ke tangan konsumen akhir dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pengelolaan pasar domestik berjalan dengan sangat baik dan efektif dalam menjaga stabilitas pasokan nasional. Lebih lanjut, Mendag Budi Santoso menjelaskan bahwa efektivitas distribusi ini sangat berkaitan erat dengan skema Domestic Market Obligation atau kewajiban pemenuhan pasar domestik.

DMO merupakan instrumen penting yang memastikan bahwa sebelum produk turunan kelapa sawit diekspor ke pasar internasional, kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi terlebih dahulu. Jumlah pasokan Minyakita di pasar sangat bergantung pada volume ekspor produk turunan sawit yang dilakukan oleh para produsen. Jika volume ekspor meningkat, maka secara otomatis kewajiban DMO yang harus dipenuhi juga akan bertambah, sehingga pasokan Minyakita di dalam negeri menjadi lebih melimpah.

Sebaliknya, apabila aktivitas ekspor sedang menurun, maka pasokan DMO yang masuk ke pasar domestik juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah terus memantau dinamika perdagangan global untuk memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tetap terjaga tanpa mengganggu kinerja ekspor nasional yang menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar.

Meskipun distribusi Minyakita saat ini berada pada level yang memuaskan, Budi Santoso memberikan peringatan agar masyarakat dan pengamat ekonomi tidak menjadikan Minyakita sebagai satu-satunya indikator dalam menilai kondisi harga dan pasokan minyak goreng secara keseluruhan. Menurutnya, pasar minyak goreng di Indonesia memiliki struktur yang beragam, di mana terdapat pilihan minyak goreng premium serta minyak goreng merek kedua atau second brand yang juga tersedia luas.

Keberadaan berbagai opsi ini memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar, karena konsumen memiliki alternatif pilihan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dengan demikian, stabilitas pangan nasional tidak hanya bergantung pada satu jenis produk subsidi, melainkan pada ekosistem pasar yang sehat dan kompetitif di mana pasokan tetap aman meskipun terjadi fluktuasi pada salah satu jenis produk. Kondisi positif ini juga mulai dirasakan secara nyata di berbagai daerah.

Sebagai contoh, di wilayah Kudus, keberadaan Minyakita yang sebelumnya sempat sulit ditemukan baik oleh para pedagang pasar tradisional maupun oleh pembeli akhir, kini tiba-tiba melimpah ruah di berbagai kios dan toko. Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui penguatan DMO dan pengawasan distribusi melalui BUMN Pangan mulai memberikan dampak konkret di lapangan. Dengan tersedianya stok yang cukup dan harga yang cenderung menurun, diharapkan inflasi dari sektor pangan dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi rantai distribusi guna mencegah adanya praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak stabilitas harga di tingkat konsumen





