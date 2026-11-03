Sriwijaya Air dan Bandara Hasanuddin Telusuri Kehilangan Bagasi Penumpang di Ternate-Makassar

Manajemen Bandara Sultan Hasanuddin dan Sriwijaya Air berkoordinasi menelusuri satu koli bagasi penumpang yang hilang di rute Ternate-Makassar sesuai prosedur penerbangan.

Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan maskapai Sriwijaya Air serta pihak terkait demi mendukung proses penelusuran kehilangan bagasi yang menjadi viral di media sosial. Kejadian ini melibatkan satu koli bagasi milik penumpang atas nama Andi Rusmianti yang tidak diterima di area pengambilan bagasi setelah penerbangan rute Ternate -Makassar pada tanggal 23 Oktober 2026.

Kronologi dan Tanggung Jawab Pengelolaan Bandara

Citra Mahesa Nusa, Kepala Departemen Komunikasi dan CSR PT Angkasa Pura Indonesia, memberikan klarifikasi resmi mengenai insiden tersebut pada tanggal 3 November 2026. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang dan menegaskan bahwa manajemen bandara menangani keluhan ini dengan sangat serius. Penanganan ini mencakup proses responsif dan profesional untuk memastikan hak penumpang terpenuhi sesuai standar operasional.

Also read PT PAL dan BRIN kembangkan teknologi energi bersih KRI Sriwijaya-100

Sebagai pengelola fasilitas bandara, PT Angkasa Pura Indonesia memiliki kewenangan penuh atas terminal, area pengambilan bagasi, serta sistem conveyor dan keamanan lingkungan. Namun, tanggung jawab utama atas pelayanan pengangkutan penumpang dan bagasi tercatat tetap berada di tangan maskapai penerbangan. Maskapai bertanggung jawab mulai dari proses check-in hingga penyerahan barang di bandara tujuan, termasuk penanganan laporan kehilangan atau kerusakan.

Prosedur Pelacakan dan Regulasi Hukum

Perusahaan ground handling yang ditunjuk oleh maskapai melaksanakan operasional penangan bagasi berdasarkan hubungan kerja sama dengan maskapai terkait. Proses pelacakan atau tracing dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keberadaan bagasi dan memberikan kejelasan kepada penumpang. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya penyelesaian laporan yang disampaikan oleh penumpang.

Advertisement

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 144 menjadi landasan hukum utama yang mengatur tanggung jawab pengangkut atas kerugian penumpang akibat bagasi hilang atau rusak. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 yang mengatur detail tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Implementasi aturan ini menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian selama barang berada dalam pengawasan.

Koordinasi dan Tindak Lanjut Manajemen

Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mendorong transparansi dari Sriwijaya Air kepada penumpang dan keluarga dalam memberikan penjelasan mengenai status bagasi. Koordinasi erat antarpihak, termasuk pemeriksaan rekaman CCTV pada area relevan, dilakukan untuk memastikan proses penelusuran berjalan sesuai prosedur pengamanan yang berlaku. Keberadaan rekaman CCTV menjadi faktor kunci dalam verifikasi kronologi kejadian di lapangan.

Komitmen bandara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terus digencarkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebandarudaraan. Penanganan setiap keluhan pengguna jasa diharapkan dapat memberikan respons cepat dan terukur agar permasalahan tidak berlarut-larut. Hasil akhir dari proses penelusuran ini akan diserahkan berdasarkan fakta yang ditemukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.