Srikandi Iklim: Peran Strategis Ibu dalam Mitigasi Krisis Lingkungan dan Kebijakan Publik

Sepuluh perempuan tangguh yang tergabung dalam Buibu Climate Leaders membuktikan bahwa gerakan lingkungan dan literasi kebijakan dapat dimulai dari lingkup keluarga untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim.

Di bawah teriknya matahari Jakarta yang menyengat, semangat perubahan justru tampak begitu membara di sebuah gedung pertemuan di Jakarta Selatan pada Sabtu, 18 April 2026. Sebanyak sepuluh perempuan yang menamakan diri mereka Buibu Climate Leaders (BCL) berkumpul untuk mempresentasikan langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mereka bukan sekadar komunitas biasa, melainkan penggerak yang lahir dari kolaborasi kreatif antara Buibu Baca Buku Book Club dan Think Policy.

Melalui program Politics and Policy Literacy for Mothers (PPLM) Graduation 2026, para ibu ini membuktikan bahwa literasi kebijakan dan kesadaran iklim dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Heni Widiyaningsih, salah satu sosok inspiratif dalam gerakan ini, telah membuktikan bahwa pendidikan dan lingkungan adalah dua hal yang saling berkelindan. Melalui program Ibu Berseri, Heni mengintegrasikan literasi anak usia dini dengan kampanye energi bersih. Ia tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk gemar membaca, tetapi juga menanamkan benih kesadaran akan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Dengan dukungan Suku Dinas Lingkungan Hidup, Heni sukses mengajak warga di lingkungannya untuk mengubah cara pandang mereka terhadap limbah rumah tangga. Edukasi yang dilakukan Heni tidak terbatas pada pertemuan fisik, melainkan juga merambah ke ranah digital melalui media sosial, menjangkau lebih banyak ibu muda yang ingin berkontribusi bagi bumi namun terkendala akses informasi yang praktis. Sementara itu, Ajeng Satiti membawa perspektif yang lebih mendalam melalui pengalaman panjangnya mengelola Sekolah Cinta Anak Indonesia atau Sekoci. Fokus Ajeng pada pemberdayaan anak-anak marginal di wilayah Cikini hingga Pamulang membuatnya sadar bahwa ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan saling berkaitan erat. Dengan mereaktivasi Bank Sampah Melati Bersih, Ajeng menggerakkan ibu-ibu PKK untuk menjadikan sampah plastik sebagai peluang ekonomi sekaligus sarana menjaga kebersihan lingkungan. Baginya, pendidikan lingkungan bukan sekadar teori di bangku sekolah, melainkan praktik nyata yang harus dijalani oleh seluruh anggota keluarga agar perubahan perilaku menjadi permanen. Tidak ketinggalan, Dewi Indriyani tampil dengan inisiatif yang sangat krusial di tengah ancaman perubahan iklim global: ketangguhan keluarga menghadapi bencana. Melalui program Keluarga Siaga Tanggap Bencana, Dewi memberikan pelatihan praktis mengenai mitigasi bencana, penyediaan tas siaga, hingga ketahanan pangan. Salah satu inovasi menarik yang ia kembangkan adalah pengolahan limbah organik dapur menjadi cairan serbaguna yang bermanfaat bagi kebersihan rumah. Dewi percaya bahwa dengan membekali ibu-ibu kemampuan teknis untuk mengelola sumber daya rumah tangga secara berkelanjutan, mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh para ibu ini adalah bukti nyata bahwa keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik bukan lagi sekadar wacana, melainkan kekuatan transformatif yang mampu menjawab tantangan masa depan bagi generasi mendatang





