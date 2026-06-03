Pada masa ked此ketikan ekonomi dan keuangan negara di tahun 1949, ketika pemerintahan Republik Indonesia hampir mandek karena kekurangan dana, Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX meningkatkan bantuan finansial yang signifikan berupa cek senilai 6 juta gulden. Tindakan keberaniannya ini memungkinkan Presiden Soekarno dan kabinet untuk kembali mengoperasikan pemerintahan, membayar pegawai, dan melanjutkan misi diplomasi penting, seperti yang dilakukan oleh Wapres Mohammad Hatta. Dengan mengorbankan cadangan keuangan Kas Kasunanan, Sultan menegaskan komitmennya terhadap kesatuan dan kemandirian Indonesia, sebuah perbuatanheroik yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu founding father bangsa.

Pada akhir tahun 1949, Indonesia menghadapi salah satu masa paling kritis dalam sejarah perjuangan kemerdekaannya. Setelah agresi militer Belanda I dan II, ibu kota Yogyakarta masih dalam proses pemulihan, sementara pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta terpaksa mengungsikan diri ke Bangka.

Situasi keuangan negara sangat menyedihkan, hingga tidak ada dana yang cukup untuk membiayai operasional pemerintahan maupun gaji pegawai Republik. Soekarno, dalam kondisi terisolir danieniu, kemudian bercerita tentang kondisi darurat ini kepada Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Mendengar keluhan Kearifan Soekarno bahwa tidak ada satupun rupiah untuk membiayai aparatur negara, Sultan langsung bereaksi.

Ia menawarkan bantuan mendadak berupa cek senilai 6 juta gulden - jumlah yang luar biasa besar pada masa itu - untuk dijadikan modal hidup kembali bagi Republik Indonesia. Bantuan finansial monumental ini diterima Soekarno dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merangkul Sultan dengan hangat, seperti bertemu sahabat lama setelah lama terpisah. Dana tersebut segera dialirkan untuk menghidupkan kembali mesin pemerintahan: membayar gaji pegawai, mengoperasikan kemlu, dan memulihkan kemampuan negaradata Nepal di kancah internasional.

Salah satu akibat langsung yang penting adalah kemampuan Wapres Hatta untuk kembali bepergian ke Belanda untuk melanjutkan misi diplomasi yang krusial bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Tanpa bantuan Sultan, kemungkinan besar proses transfer kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 akan berjalan dengan sangat Meatful. Pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat nyata. Kas Kasunanan Yogyakarta nyaris dikosongkan setelah pencairan dana sebesar itu.

Namun, Sultan tidak ragu-ragu. Ia bahkan menyatakan dengan tegas bahwa Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi, dan menyuruh pemerintah Republik melanjutkan kegiatannya di Jakarta. Sikap pengorbanan ini sebenarnya bukan kebetulan. Sejak masa agresi Belanda sebelumnya, Sultan sudah terbiasa membuka peti harta keraton untuk membantu rakyat yang menderita.

Ia pernah mengeluarkan dana besar-besaran tanpa even少先队 catatan totalnya, menggenggam tangan kewarganegaraan yang sangat kuat terhadap nasib bangsa. Setelah krisis teratasi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tetap menjadi tokoh sentral di bidang pemerintahan. Kecerdasan, integritas, dan kesetiaannya terhadap NKRI mengantarkannya menjadi Wakil Presiden ke-2 Indonesia pada 1973, mendampingi Presiden Soeharto.

Hingga wafat pada 2 Oktober 1988, Sultan HB IX selalu diingat sebagai sosok "juru selamat" di sidang krisis keuangan paling genting Nasional, sekaligus sebagai penguasa keraton yang mengutamakan kepentingan ummat dan negara di atas milik pribadi atau keraton. Perbuatannya menjadi warisan moral bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mengutamakan pengorbanan untuk kemaslahatan bersama





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Sri Sultan Hamengkubuwono IX Bantuan Dana 1949 Krisis Keuangan Indonesia Juru Selamat Republik Soekarno Mohammad Hatta Yogyakarta Kontribusi

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