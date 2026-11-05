SRGACO Umumkan Sarga Rallycross Cup Pendamping FIA di Ancol 2026

SARGA.CO gelaran Sarga Rallycross Cup 5-6 Desember 2026 di Jakarta sebagai persiapan nasional menuju event internasional FIA.

SARGA.CO resmi mengumumkan penyelenggaraan Sarga Rallycross Cup sebagai ajang balap pendukung bagi FIA RALLYCROSS WORLDCUP INDONESIA 2026 yang akan dihelat pada tanggal 5 hingga 6 Desember di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk menciptakan wadah kompetisi yang lebih inklusif bagi para pembalap lokal guna mengasah performa sebelum berlaga di kancah global.

Mekanisme Balap dan Kategori Kendaraan

Kompetisi pendamping ini secara teknis membagi persaingan menjadi tiga kategori kendaraan yang telah ditetapkan, yaitu Utility Terrain Vehicle (UTV), Rally Car 4 (RC4), dan Front-Wheel Drive (FWD). Masing-masing kelas memiliki spesifikasi teknis yang berbeda, dengan kategori RC4 dan FWD khususnya mengizinkan modifikasi signifikan pada sektor mesin serta suspensi kendaraan peserta.

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Posisi Stakeholder dan Dukungan Organisasi

Dukungan penuh dari Ikatan Motor Indonesia menjadi faktor krusial dalam memperkuat ekosistem reli nasional dan memastikan standar teknis balapan sesuai dengan regulasi internasional. Samsul sebagai perwakilan penyelenggara menegaskan bahwa SRX Cup dirancang untuk memberikan ruang pengembangan kemampuan bagi pembalap lokal agar siap bersaing di tingkat internasional.

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Dampak Pengembangan Motorsport Indonesia

Moreno memberikan penilaian positif bahwa keikutsertaan para pembalap nasional dalam Sarga Rallycross Cup menjadi langkah strategis untuk memperluas pengalaman kompetisi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan motorsport internasional di kawasan Asia.

Jadwal Pendaftaran dan Langkah Selanjutnya

Penyelenggara telah membuka mekanisme pendaftaran secara daring melalui situs resmi mereka dengan periode pendaftaran yang telah ditentukan secara ketat, dimulai dari tanggal 30 Oktober hingga 15 November 2026. Para pembalap yang berminat untuk mengikuti kontestasi ini harus mempersiapkan dokumen dan unit kendaraan mereka sesuai dengan spesifikasi kelas yang dipilih sebelum tenggat waktu pendaftaran berakhir.