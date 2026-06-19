SPPG Polres Temanggung Siapkan Makan Bergizi Standar BGAN, Sandiaga Uno Sebut Kendala Biasa Dialami Negara Lain

Petugas SPPG Polres Temanggung menyiapkan makananbergizi sesuai standar Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Sandiaga Uno menilai kendala yang dihadapi tak bisa jadi alasan menganggap program gagal, lantaran banyak negara seperti Jepang, Finlandia, India, dan Inggris juga mengalami masalah serupa di awal pelaksanaan program gizi mereka.

Petugas Satuan Pengamanan dan Pengendalian Gizi ( SPPG ) Polres Temanggung telah mempersiapkan makanan bergizi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional . Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, khususnya menyasar anak-anak dan kelompok rentan di wilayah Temanggung .

Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan status gizi yang berkelanjutan serta mengurangi angka malnutrisi di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, program pemenuhan gizi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, Menkokesra Sandiaga Uno menyatakan bahwa kendala yang dihadapi tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan program tersebut telah gagal. Ia menekankan bahwa banyak negara maju seperti Jepang, Finlandia, India, dan Inggris juga menghadapi masalah serupa pada tahap awal implementasi program gizi mereka.

Sebagai contoh, Jepang pernah mengalami krisis dalam program makan sekolah akibat darurat pangan dan beberapa kasus keracunan massal. Namun, dengan waktu, negara itu berhasil memperbaiki sistem pengelolaan dan menjadi model terbaik dunia. Finlandia juga sempat dihadapkan pada penolakan masyarakat karena dianggap membebani anggaran, namun kemudian berhasil dijalankan secara luas. India, melalui Mid-Day Meal Scheme yang menjangkau lebih dari 100 juta anak, juga pernah diwarnai kasus keracunan dan masalah tata kelola.

Dari pengalaman negara-negara tersebut, penting untuk menghubungkan깨 korupsi dan pengawasan gizi, serta membangun sistem pengolahan dan distribusi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, program dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi masyarakat





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