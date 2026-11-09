SPP-TDLN Resmi Berlaku 9 November 2026: Rincian Pajak Transaksi Digital Asing

Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri resmi berlaku 9 November 2026. DJP menegaskan tidak semua transfer dana kena PPN, hanya transaksi digital asing tertentu.

Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN secara resmi mulai berlaku pada Senin, 9 November 2026. Keputusan ini menandai implementasi mekanisme baru dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas aktivitas digital yang bersumber dari luar negeri.

Ketentuan Objek dan Mekanisme SPP-TDLN

Sistem SPP-TDLN bukanlah jenis pajak baru yang menciptakan beban tambahan secara sembarangan, melainkan sebuah mekanisme administratif untuk menata pemungutan PPN yang sudah ada namun sebelumnya sulit ditegakkan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem pemungutan yang lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi digital modern.

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Penting untuk dipahami bahwa penerapan skema ini tidak mengubah tarif PPN yang berlaku maupun memperluas objek pajak secara luas ke seluruh transaksi lintas batas. Pemungutan pajak hanya dilakukan terhadap transaksi digital luar negeri yang secara spesifik memenuhi ketentuan perpajakan Indonesia sebagai objek pajak. Dengan demikian, aktivitas transfer dana pribadi dan remitansi masyarakat tidak otomatis menjadi objek pemajakan dalam skema ini.

Inge menegaskan bahwa skema SPP-TDLN tidak dirancang untuk memungut PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang antar individu dalam masyarakat. Kebijakan ini fokus pada transaksi komersial digital yang melibatkan penyedia layanan dari luar negeri. DJP juga memastikan bahwa sistem ini tidak akan menyebabkan pemungutan pajak berganda bagi konsumen.

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Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE yang telah ditunjuk sebelumnya, transaksi yang sama tidak akan dipungut kembali melalui mekanisme SPP-TDLN. Hal ini memastikan transparansi dan keadilan bagi pelaku ekonomi digital.

Kesiapan Lembaga Keuangan dan Peran Issuer

Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan dapat mempermudah administrasi perpajakan secara signifikan. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang masuk dalam kategori objek pajak. Hal ini mengurangi beban administratif bagi wajib pajak individu.

Perlu dicatat bahwa belum semua bank dan perusahaan teknologi finansial atau fintech serta platform e-commerce langsung ditunjuk sebagai pemungut pajak mulai tanggal 9 November 2026. Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan adanya bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo yang akan terlibat.

DJP menyatakan bahwa calon pemungut pajak atau issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi teknis. Inge menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi resmi terkait penunjukan issuer baru apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan dengan baik. Informasi tersebut akan disampaikan melalui kanal resmi DJP untuk memastikan akurasi data.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui serangkaian pengujian dalam lingkungan sandbox serta periode stabilisasi. Tahapan krusial ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem teknis, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat di ekosistem perpajakan digital Indonesia.

Daftar Institusi Keuangan Penunjuk Resmi

Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijyanto telah menunjuk enam lembaga keuangan sebagai issuer dalam skema SPP-TDLN. Enam lembaga ini terdiri dari lima bank milik Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang memiliki peran strategis dalam sistem perbankan nasional.

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Lima bank Himbara yang ditunjuk sebagai issuer adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kelima institusi ini akan menjadi ujung tombak dalam pemungutan dan penyetoran pajak bagi transaksi digital asing yang masuk melalui jalur perbankan nasional.

Selain kelima bank tersebut, DJP juga menunjuk PT Fintek Karya Nusantara atau yang lebih dikenal dengan merek LinkAja sebagai issuer. Keberadaan LinkAja melengkapi ekosistem pemungutan pajak dengan memasukkan salah satu pemain utama dompet digital di Indonesia ke dalam sistem resmi SPP-TDLN.

Kedua belas institusi ini memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan sistem pemungutan pajak ke dalam transaksi digital konsumen. Mereka akan memastikan bahwa PPN atas transaksi digital asing yang memenuhi kriteria dapat dipungut secara akurat dan diserahkan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Implementasi SPP-TDLN ini diharapkan dapat menutup celah perpajakan pada sektor ekonomi digital internasional. Dengan adanya issuer resmi yang ditunjuk, negara dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa mengganggu aktivitas perbankan dan layanan keuangan digital yang telah mapan di masyarakat.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya global dalam menyesuaikan regulasi pajak terhadap dinamika ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif mengadaptasi mekanisme pemungutan pajak berbasis teknologi untuk menjangkau basis pajak yang lebih luas dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi.