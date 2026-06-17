SPMB Jakarta 2026/2027 Digelar dengan Daya Tampung 245.980 Siswa Baru

Pemerintah DKI Jakarta through Dinas Pendidikan announces SPMB for 2026/2027 school year with total capacity of 245,980 new students, covering public schools, SPMB Bersama, and free private schools. Four admission channels: achievement, affirmation, domicile, and mutation. Service posts set up to assist parents with registration mechanisms. Efforts also include digital infrastructure strengthening in remote areas to ensure integrated online registration.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Total daya tampung yang tersedia mencapai 245.980 siswa baru, mencakup satuan pendidikan negeri, jalur SPMB Bersama, serta sekolah swasta gratis.

Dalam pelaksanaannya, SPMB 2026/2027 dibuka melalui empat jalur penerimaan utama, yaitu jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Untuk memudahkan masyarakat, khususnya orang tua calon murid, petugas menyediakan posko pelayanan informasi di berbagai titik, salah satunya di Sudin Pendidikan Wilayah III, SMAN 70 Jakarta. Layanan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai mekanisme, tahapan proses pendaftaran, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan adanya posko, diharapkan proses pendaftaran dapat berjalan lancar, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dalam penguatan infrastruktur digital di wilayah pelosok, juga dilakukan untuk mendukung kelancaran pendaftaran daring yang terintegrasi. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Dengan total kapasitas yang cukup luas dan jalur penerimaan yang beragam, harapan besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di ibu kota secara comprehensive





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SPMB Jakarta 2026 Pendaftaran Murid Baru Daya Tampung 245.980 Jalur Prestasi Afirmasi Domisili Mutasi Posko Pelayanan SPMB

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