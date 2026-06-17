SPMB 2026/2027, Unjuk Rasa Mahasiswa, Kapal Inggris, Galungan, dan Evakuasi Gempa Palu

Berita utama hari Rabu 17 Juni 2026 mencakup pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dengan 245.980 daya tampung di Jakarta, aksi unjuk rasa mahasiswa Surabaya menentang kenaikan BBM dan MBG, kedatangan kapal perang Inggris HMS Tamar di Tanjung Priok, perayaan Hari Raya Galungan di Bali, serta evakuasi pasien di RSUD Anutapura Palu setelah gempa 6,7 magnitudo.

Ribuan warga dan orang tua calon siswa di Jakarta flock ke Posko Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pencari informasi, khususnya terkait kuota dan jalur penerimaan, wilayah administrative wilayah III telah menempatkan posko di SMAN 70 Jakarta sejak awal Juni. Menurut pernyataan resmi Dinas Pendidikan, total daya tampung untuk SPMB 2026/2027 mencapai 245.980 kursi di sekolah negeri, program SPMB Bersama, dan sekolah swasta gratis. Sistem tersebut dibuka melalui empat jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi, dengan seluruh proses seleksi mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026.

Posko ini berfungsi memberikan penjelasan detail tentang persyaratan dokumen, jadwal pendaftaran, dan mekanisme penempatan sekolah sesuai zonasi. Rencana pengumuman hasil dijadwalkan pada akhir Agustus 2026. WaliMurid di Jakarta menunggu giliran informasi di posko SPMB di SMAN 70. Sementara itu, di Surabaya, hundreds mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI) dan Aliansi BEM Surabaya (ABS) menuntut peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi serta evaluasi program Makan Siang Gratis (MBG).

Dalam orasi, mereka juga mengkritisi kondisi fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut memicu pengaturan lalu lintas di beberapa titik strategis Surabaya. Di pelabuhan, Kapal Perang Inggris HMS Tamar berlabuh di Tanjung Priok,Jakarta, hingga 20 Juni. Kedatangan kapal patroli kelas River ini tidak hanya untuk latihan bilateral tetapi juga menegaskan komitmen Inggris dalam keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik.

Kapal dilengkapi teknologi ramah lingkungan dengan filter emisi khusus. Di bidang sosial budaya, umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan, yang jatuh setiap 210 hari. Perayaan ini menandai kemenangan dharma atas adharma, dengan proses smoothing dan persembahan. Di Central Sulawesi, gempa 6,7 magnitude mengguncang Palu pada Selasa, 16 Juni 2026, menyebabkan evakuasi darurat di RSUD Anutapura.

Bangunan rumah sakit dievaluasi kerusakan struktural, dan pasien dipindahkan karena ancaman gempa susulan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SPMB 2026/2027 Posko SPMB Dinas Pendidikan DKI Daya Tampung Sekolah Jalur Prestasi BEM Airlangga Un-Judul Rasar Kenaikan Harga BBM Makan Siang Gratis HMS Tamar Kapal Perang Inggris Keamanan Maritim Galungan Hindu Bali Gempa Palu Evakuasi Rumah Sakit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil SPMB Jatim 2026 Tahap 1 Diumumkan, 54.056 Siswa Lolos Jalur DomisiliHasil SPMB Jatim 2026 tahap 1 diumumkan dengan 54.056 siswa lolos jalur domisili. Pendaftaran tahap 2 dibuka 17-18 Juni 2026, simak detailnya segera.

Read more »

SPMB Kota Depok 2026: Orangtua Padati Kantor Disdik, Ada Apa?Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Depok 2026 terjadi antrean yang panjang di Kantor Disdik untuk melakukan pengaduan kendala di SPMB

Read more »

Legislator Jabar minta evaluasi menyeluruh SPMB 2026Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid ...

Read more »

Orang Tua Siswa Antre ke Posko Aduan SPMB Depok, Pemerhati Pendidikan Kritik KetimpanganOrang tua siswa melakukan antrean panjang di posko aduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kantor Dinas Pendidikan Depok. Pemerhati pendidikan Itje Chodidjah menilai terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan SPMB, sementara Kepala Disdik Depok Wahid Suryono menyatakan aplikasi berjalan normal dan animo masyarakat tinggi.

Read more »