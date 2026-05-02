Spirit Airlines Bangkrut dan Hentikan Operasional Akibat Perang AS-Iran

Maskapai penerbangan bertarif rendah Spirit Airlines menghentikan seluruh operasionalnya setelah gagal mendapatkan dukungan kreditur, dampak langsung dari lonjakan harga avtur akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kebangkrutan ini berdampak pada ribuan pekerja dan menjadi pukulan bagi upaya penyelamatan yang diusulkan oleh Presiden Trump.

Pemandangan di Bandara Internasional Orlando, Florida, Amerika Serikat pada Sabtu, 2 Mei 2026, memperlihatkan papan informasi keberangkatan yang dipenuhi dengan informasi pembatalan penerbangan Spirit Airlines .

Kejadian ini menandai akhir dari sebuah era bagi maskapai penerbangan bertarif rendah tersebut, yang akhirnya menghentikan seluruh operasionalnya hari ini. Kebangkrutan Spirit Airlines, dengan kode saham FLYYQ. PK, menjadi babak baru dalam industri penerbangan global, dan secara khusus, menjadi dampak langsung pertama yang terasa dari ketegangan geopolitik yang meningkat, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Spirit Airlines menjadi korban pertama dari dampak domino yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, setelah upaya mereka untuk mendapatkan dukungan dari para kreditur terkait rencana penyelamatan yang diusulkan oleh pemerintah Amerika Serikat menemui kegagalan. Kegagalan ini diperparah oleh lonjakan harga avtur yang mencapai dua kali lipat, sebuah konsekuensi langsung dari perang yang telah berlangsung selama dua bulan antara AS dan Iran.

Kenaikan harga bahan bakar yang drastis ini memberikan tekanan finansial yang tak tertahankan bagi Spirit Airlines, yang mengandalkan model bisnis dengan margin keuntungan yang tipis. Lebih dari sekadar kerugian finansial, kebangkrutan ini berdampak signifikan pada ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka. Situasi ini juga menjadi pukulan politik bagi Presiden Donald Trump, yang sebelumnya telah mengusulkan alokasi dana sebesar 500 juta dolar AS, setara dengan sekitar 866,7 miliar Rupiah, untuk menyelamatkan Spirit Airlines.

Namun, usulan tersebut menghadapi penolakan keras dari beberapa penasihat terdekatnya dan sejumlah besar anggota Partai Republik di Kongres, yang mempertanyakan efektivitas dan keadilan dari bailout tersebut. Dalam dua dekade terakhir, tidak ada maskapai penerbangan sebesar Spirit Airlines, yang menguasai sekitar 5% pangsa pasar penerbangan di Amerika Serikat, yang mengalami likuidasi. Kehadiran Spirit Airlines selama ini berperan penting dalam menjaga harga tiket tetap kompetitif, terutama di rute-rute yang juga dilayani oleh maskapai penerbangan besar.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Spirit Airlines mengakui bahwa kenaikan harga minyak yang signifikan dan tekanan bisnis lainnya telah memberikan dampak yang sangat besar pada prospek keuangan mereka. Mereka menyatakan bahwa meskipun telah melakukan berbagai upaya, mereka tidak dapat mengatasi tantangan yang ada. Sebagai akibatnya, mereka terpaksa mengambil keputusan sulit untuk menghentikan operasional secara teratur. Spirit Airlines mengumumkan pembatalan seluruh penerbangan dan mengimbau para penumpang untuk tidak datang ke bandara.

Data dari Cirium, sebuah perusahaan analisis penerbangan, menunjukkan bahwa Spirit Airlines memiliki 4.119 penerbangan domestik yang dijadwalkan antara tanggal 1 Mei dan 15 Mei, dengan total 809.638 kursi yang tersedia. Penutupan Spirit Airlines diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi para pesaing mereka, seperti JetBlue Airways JBLU. O dan Frontier Airlines ULCC. O, meskipun kedua maskapai tersebut juga sedang menghadapi tantangan biaya yang serupa.

Reaksi pasar terhadap berita ini cukup signifikan. Saham Spirit Airlines, yang diperdagangkan di pasar over-the-counter, mengalami penurunan tajam sebesar 25% pada hari Jumat, sementara saham Frontier Airlines dan JetBlue Airways justru mengalami kenaikan masing-masing sebesar 10% dan 4%. Situasi ini mencerminkan ekspektasi investor bahwa penutupan Spirit Airlines akan mengurangi persaingan dan meningkatkan pangsa pasar bagi maskapai penerbangan lain.

Dampak jangka panjang dari kebangkrutan Spirit Airlines terhadap industri penerbangan dan konsumen masih belum sepenuhnya terlihat, namun jelas bahwa kejadian ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap penerbangan Amerika Serikat





