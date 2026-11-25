Samsung diperkirakan mempertahankan resolusi 50MP pada Flip9 dan 200MP pada Fold9 Ultra tahun 2027 berdasarkan dokumen SammyGuru.

Media teknologi SammyGuru telah menemukan dokumen pemesanan komponen kamera melalui basis data perdagangan yang mengungkap spesifikasi awal perangkat Galaxy Z Flip9 dan Galaxy Z Fold9 Ultra. Kedua perangkat yang diperkirakan meluncur pada musim gugur 2027 ini menunjukkan tren pemertahanan resolusi kamera utama dari generasi sebelumnya. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa Galaxy Z Flip9 akan menggunakan kamera utama dengan resolusi 50MP. Sementara itu, varian Galaxy Z Fold9 Ultra dengan nama kode Q9 dikabarkan memiliki kamera utama beresolusi lebih tinggi mencapai 200MP.

Resolusi Kamera 50MP pada Flip9

Resolusi 50MP pada Galaxy Z Flip9 bukan merupakan hal baru bagi jajaran ponsel lipat Samsung dalam hal konfigurasi kamera belakang. Spesifikasi ini sudah diperkenalkan sebelumnya pada Galaxy Z Flip6 dan kemudian masih dipertahankan penggunaannya pada Galaxy Z Flip8. Jika bocoran dokumen SammyGuru tersebut benar adanya, Samsung akan kembali mempertahankan resolusi kamera utama 50MP pada generasi berikutnya yaitu Galaxy Z Flip9. Kondisi tersebut berpotensi mengecewakan sejumlah pengguna yang mengharapkan peningkatan signifikan pada spesifikasi fotografi untuk perangkat terbaru.

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Meskipun resolusi yang sama digunakan, hal itu tidak selalu berarti kualitas foto yang dihasilkan akan identik dengan generasi sebelumnya. Samsung masih memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas citra dengan menggunakan sensor kamera generasi baru yang lebih canggih. Selain itu, perusahaan juga berpeluang menggunakan lensa yang lebih besar untuk menangkap lebih banyak cahaya. Peningkatan pemrosesan gambar secara algoritma juga menjadi kemungkinan besar untuk meningkatkan hasil fotografi.

Salah satu peningkatan signifikan yang masih mungkin terjadi adalah pada kamera pendukung atau penambahan fitur kamera telefoto. Ini akan menjadi pertama kalinya fitur telefoto dihadirkan pada seri Galaxy Z Flip. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun resolusi utama tetap sama, Samsung mungkin fokus pada peningkatan fleksibilitas fotografi pada perangkat Flip.

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Konfigurasi Fold9 Ultra 200MP

Sementara itu, Galaxy Z Fold9 Ultra juga dikabarkan akan mempertahankan resolusi kamera utama 200MP seperti yang terjadi pada generasi sebelumnya. Informasi ini memperkuat laporan-laporan sebelumnya mengenai penggunaan konfigurasi kamera yang serupa dengan generasi Fold8. Menurut laporan sebelumnya, Galaxy Z Fold9 Ultra akan membawa tiga kamera belakang seperti pendahulunya yaitu Galaxy Z Fold8 Ultra.

Konfigurasi kamera belakang pada Fold9 Ultra terdiri dari satu kamera utama beresolusi 200MP. Restrukturisasi atau penambahan elemen lain pada modul kamera belakang masih bisa saja terjadi untuk mengimbangi teknologi saingan. Samsung mungkin akan menyesuaikan tata letak atau jenis sensor sekunder untuk memberikan pengalaman fotografi yang lebih komprehensif.

Jadwal Rilis dan Konfirmasi Resmi

Jajaran Galaxy Z Fold9 diperkirakan akan meluncur pada musim gugur 2027. Langkah ini mengikuti pola peluncuran generasi sebelumnya yang juga dirilis pada periode waktu yang sama. Namun, Samsung belum mengkonfirmasi nama produk resmi, spesifikasi teknis lengkap, maupun konfigurasi kamera perangkat tersebut secara publik.

Masih ada waktu yang cukup sebelum peluncuran resmi sehingga perusahaan memiliki peluang untuk mengubah spesifikasi perangkat keras kameranya. Bocoran yang beredar saat ini berasal dari dokumen pemesanan komponen dan belum cukup untuk memastikan seluruh spesifikasi final. Konsumen diharapkan menunggu konfirmasi resmi dari Samsung sebelum membuat penilaian akhir mengenai kemampuan kamera perangkat terbaru tersebut.