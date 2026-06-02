Spesifikasi dan Harga POCO X8 Pro Max, Dilengkapi Dimensity 9500s dan Layar AMOLED 1,5K

Selengkapnya tentang spesifikasi, harga, dan performa POCO X8 Pro Max yang didukung chipset Dimensity 9500s, baterai 8.500 mAh, layar AMOLED 1,5K, serta desain futuristik dengan lampu RGB dinamis.

POCO X8 Pro Max adalah varian tertinggi dalam serial smartphone POCO X8 yang dilengkapi dengan spesifikasi canggih. Smartphone ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 9500s yang dibuat dengan proses manufaktur 3 nm generasi kedua, desain inti penuh dengan kecepatan clock hingga 3,73 GHz, serta baterai dengan kapasitas jumbo 8.500 mAh yang mendukung fast charging 100W. Layar yang digunakan berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1,5K, tipe AMOLED, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i, mampu menghasilkan kecerahan hingga 3.500 nits, mendukung warna 12-bit, dan memiliki refresh rate adaptif 120 Hz.

Teknologi dimming frekuensi tinggi 3840 Hz serta sertifikasi TÜV Rheinland dijamin untuk kenyamanan mata. Desain bodi flat futuristik dilengkapi lampu RGB dinamis di panel belakang yang berfungsi sebagai penanda musik dan notifikasi. Harga untuk model memori terendah 12GB/256GB adalah Rp6.699.000, sementara model tertinggi 12GB/512GB dibandrol dengan harga Rp7.199.000.

POCO X8 Pro Max bersaing di segmen pasar dengan Samsung Galaxy A57 5G dan iQOO 15R. Xiaomi mengklaim skor AnTuTu POCO X8 Pro Max dapat mencapai 3 juta poin berdasarkan spesifikasi chipset Dimensity 9500s, namun pengujian oleh beberapa reviewer seperti Techniqued dan Nanoreview menunjukkan hasil yang lebih rendah, sekitar 2,8 juta poin, dan pengujian lain menunjukkan skor 2.791.128 poin. Variasi harga dan spesifikasi monster menjadikan POCO X8 Pro Max menarik bagi pengguna yang mengutamakan performa tinggi dan daya tahan baterai yang besar.

Sektor visual dengan layar AMOLED 1,5K yang Cerah dan memiliki perlindungan Gorilla Glass 7i menawarkan pengalaman menonton yang nyaman dan tuna.





