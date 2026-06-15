Spanyol vs Tanjung Verde Berakhir 0-0, Vozinha Jadi Piagam di Grup H Piala Dunia 2026

Dalam laga fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol dan Tanjung Verde berbagi satu poin setelah pertandingan berakhir tanpa gol. Meski menguasai bola secara dominant dan menciptakan sejumlah peluang, La Furia Roja gagal merobek pertahanan Tanjung Verde yang solid di belakang. Kipутерап Vozinha menonjol dengan performances penyelamatan yang luar biasa, menepis several tembakan berbahaya dan membentur mistar, termasuk dari Ferran Torres dan Mikel Oyarzabal. Hasil ini menjadi kejutan di Grup H, memberikan keuntungan strategis bagi Tanjung Verde dan mengharuskan Spanyol meningkatkan efisiensi serangan di laga-laga berikutnya.

Laga Spanyol gegen Tanjung Verde dalam fase grup Piala Dunia 2026 berakhir tanpa gol, 0-0, meski Spanyol mendominasi totalnya. Tim ibarat La Furia Roja menguasai bola hingga mendekati 80 persen di awal, bertahan rapat bersama goalkeeper Vozinha yang shows aksi penyelamatan berulang.

Tanjung Verde memblokir semua upaya Spanyol, termasuk dua tembakan dari Ferran Torres dan Mikel Oyarzabal yang membentur mistar atau ditepis. Peluang terbaik Spanyol di menit ke-41 saat Cucurella menyundul, torpedo Torres ditahan Vozinha, Oyarzabal судебный sundulan kembali ditepis. Sepanjang laga, Spanyol kesulitan merobek blok rendah Tanjung Verde, yang ancaman balik minim. Lamine Yamal masuk di menit ke-71 tapi tak 같은 perubahan dramatis.

Hasil ini mengejutkan di Grup H, memberi satu poin berharga bagi Tanjung Verde, sementara Spanyol harus memperbaiki efisiensi serangan untuk lanjut ke stage berikutnya. Title: Hasil 0-0, Vozinha Jadi Pahlawan, Spanyol Terhambat Blok Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 Description: Laga Grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Tanjung Verde berakhir tanpa gol meski La Furia Roja mendominasi. Kiper Tanjung Verde Vozinha berperan besar dengan sejumlah penyelamatan crucial, memblokir upaya serangan Spanyol yang kesulitan menembus pertahanan rapat.

Tim Tanjung Verde sukses mempertahankan imbang 0-0, mendapatkan satu poin berharga, sementara Spanyol harus merevisi taktik serangan untuk berjaya di kompetisi. Category: Olahraga Keywords: ["Piala Dunia 2026", "Spanyol vs Tanjung Verde", "Vozinha", "Hasil 0-0", "Grup H"





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Piala Dunia 2026 Spanyol Tanjung Verde Vozinha Hasil 0-0

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