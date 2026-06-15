Spanyol Unggulan di Piala Dunia 2026 Berkat Lini Tengah Mekis dan Peluang Optimal dari Simulasi AI

Timnas Spanyol masuk Piala Dunia 2026 sebagai juara Piala Eropa 2024 dengan skuad mahal dan peluang final tertinggi menurut superkomputer Opta. Lini tengah yang dikawal Rodri, Dani Olmo, dan Pedri serta dukungan pelatih Luis De la Fuente menjadi fondasi kesuksesan. Perancis, Inggris, dan Argentina menjadi pesaing utama.

Tim nasional Spanyol berlaga di Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan tinggi. Timnas Spanyol merupakan juara Piala Eropa 2024 dan berada di peringkat kedua FIFA per Juni 2026.

Sejak Juli 2024, Spanyol selalu berada di tiga besar peringkat FIFA bahkan pernah memuncaki. Catatan kemenangan Spanyol di Piala Eropa 2024 diwujudkan melalui tujuh kemenangan, termasuk di final melawan Inggris 2-1. Tren kemenangan berlanjut hingga 2026. Dari 20 pertandingan sejak September 2024 hingga Juni 2026 di kompetisi Liga Nasional Eropa, kualifikasi Piala Dunia, dan persahabatan, Spanyol mencatat 14 kemenangan, lima imbang, dan satu kekalahan.

Kekalahan terjadi melalui adu penalti melawan Portugal di final Liga Nasional Eropa 2024/2025. Skuad Spanyol juga dinilai paling mahal ketiga di dunia menurut Transfermarkt, dengan nilai total pemain mencapai 1,22 miliar dollar AS atau setara Rp 21,2 triliun. Dua pemain Spanyol namely Lamine Yamal dan Pedri masuk daftar lima pemain termahal dunia.

Pelatih Luis De la Fuente membawa pengalaman juara dengan tim junior Piala Eropa U-19 (2015) dan U-21 (2019), serta membawa tim senior meraih Piala Eropa 2023, Piala Eropa 2024, dan lainnya. Di Piala Dunia 2026, De la Fuente menyertakan 16 pemain yang membawa Spanyol meraih Piala Eropa, termasuk penjaga gawang Unai Simon dan David Raya, pemain belakang Marc Cucurella dan Aymeric Laporte, gelandang tengah Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, serta gelandang sayap Nico Williams dan Lamine Yamal.

Rodri sebagai kapten, peraih Ballon d'Or 2024, membantu Manchester City meraih kejuaraan Liga Inggris empat kali beruntun dan Liga Champions 2023. Rodri akan bermain bersama Dani Olmo, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, serta sayang Lamine Yamal dan Nico Williams. Lini tengah Spanyol dianggap setara era juara dunia 2010 Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, dan Xabi Alonso.

Berdasarkan simulasi superkomputer Opta terhadap 25.000 pertandingan, Spanyol memiliki peluang 25,06 persen masuk final Piala Dunia 2026, tertinggi di antara 48 peserta. Simulasi ini sejalan dengan AI seperti Opus 4.8 Max, GPT 5.5, dan EA Sports yang juga memilih Spanyol sebagai tim favorit. Setelah Spanyol, Perancis, Inggris, dan Argentina juga disebut memiliki peluang tinggi. Perancis, peringkat ketiga FIFA, tampil sempurna di enam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan semua laga.

Tim ini diperkuat Kylian Mbappe, Ousmane Dembele (Ballon d'Or 2025), Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, William Saliba, dan Mike Maignan. Perancis menjadi juara Piala Dunia 2018 dan finalis 2022 setelah kalah dari Argentina





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