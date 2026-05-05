Spanyol Tolak Ikut Proyek Keamanan Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Meningkat

Spanyol menolak bergabung dalam proyek keamanan maritim di Selat Hormuz yang diprakarsai oleh AS, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan kekhawatiran akan gangguan pelayaran. Rupiah melemah dan BI memperketat pembelian dolar AS.

Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat dengan serangkaian insiden yang melibatkan Iran , Amerika Serikat , dan negara-negara sekutu. Spanyol secara tegas menolak untuk bergabung dalam proyek keamanan maritim yang diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat , Donald Trump, di Selat Hormuz , dengan alasan bahwa tindakan tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Pemerintah Spanyol menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dan menghindari langkah-langkah provokatif yang dapat memperburuk situasi. Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan pelayaran dan transit energi di kawasan tersebut, yang telah terganggu oleh tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan pemberlakuan blokade oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pejabat Iran menyatakan bahwa mereka memahami tekanan yang dihadapi Washington dan meyakini bahwa situasi saat ini tidak dapat dipertahankan oleh Amerika Serikat.

Pasukan Iran telah berulang kali memperingatkan kapal perang AS untuk tidak mendekati perairan yang mereka klaim sebagai wilayah kedaulatan, dan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) terus menunjukkan kesiapan militernya melalui latihan rudal dan drone. Dalam beberapa jam terakhir, dilaporkan tidak ada transit komersial di kawasan tersebut, yang dikonfirmasi oleh Iran sebagai bagian dari hak kedaulatannya. Insiden terbaru termasuk penembakan rudal dan drone oleh Angkatan Laut Iran sebagai peringatan kepada kapal perang AS yang mendekat.

Selain itu, koordinasi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Amerika Serikat mengenai potensi serangan baru terhadap Iran semakin menambah ketegangan di kawasan tersebut. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah-langkah untuk memperketat pembelian dolar AS di dalam negeri dan mempercepat diversifikasi mata uang lokal antarnegara, menyusul pelemahan nilai Rupiah yang menembus di atas Rp 17.400 per dolar AS.

BI berencana untuk memangkas batas pembelian dolar AS menjadi maksimal US$25 ribu, sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan mengurangi tekanan terhadap mata uang lokal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah, termasuk ketidakpastian global dan meningkatnya permintaan dolar AS. Selain isu ekonomi, terdapat juga perkembangan lain yang menarik perhatian publik.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali merilis pembaruan terkait dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar mewah MV Hondius, dengan mengkonfirmasi dua kasus dan mencurigai lima kasus lainnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan juga menggelar rapat untuk membahas ledakan di kapal kargo berbendera Panama yang dioperasikan oleh HMM Co di Selat Hormuz. Insiden-insiden ini menunjukkan kompleksitas situasi di kawasan tersebut dan potensi dampak yang lebih luas terhadap stabilitas regional dan global. Selain isu-isu geopolitik dan ekonomi, beberapa kejadian domestik juga menjadi sorotan publik.

Video viral yang memperlihatkan seorang oknum polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) merokok saat mengemudi dan merespons teguran warga dengan sikap tidak etis telah memicu kecaman publik. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian dan menjadi pengingat pentingnya menjaga disiplin dan etika dalam menjalankan tugas. Selain itu, anggaran laundry sebesar Rp450 juta di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga disorot publik, dengan penjelasan dari pejabat bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional rumah jabatan.

Perayaan ulang tahun Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, juga menuai kecaman publik karena gambar gantungan tali pada kue ulang tahun tersebut. Di sisi lain, pertandingan pertama Timnas Indonesia U17 di Grup B Piala Asia U17 2026 akan dimulai pada Selasa malam ini WIB, dengan melawan China U17. Universitas Harkat Negeri Kabupaten Tegal telah menggelar wisuda perdana, melepaskan 838 lulusan dari berbagai program studi.

Blue Bird mencatatkan peningkatan pendapatan pada kuartal pertama tahun 2026 sebesar 11,6 persen, menunjukkan kinerja yang baik di tengah tantangan berat. Pasar Titi Kuning Kota Medan berhasil lolos tahapan seleksi ketat pada Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Nasional Tahun 2026





