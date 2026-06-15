Spanyol Tidak Mampu Mencetak Gol, Cape Verde Mengamankan Satu Poin di Debut Piala Dunia

Luis de la Fuente memberi instruksi kepada timnya dalam laga Spanyol vs Tanjung Verde di fase grup Piala Dunia 2026. Sosok paling menonjol dalam laga tersebut adalah kiper veteran Tanjung Verde, Vozinha.

Luis de la Fuente memberi instruksi kepada timnya dalam laga Spanyol vs Tanjung Verde di fase grup Piala Dunia 2026 , Senin (15/6/2026). Sosok paling menonjol dalam laga tersebut adalah kiper veteran Tanjung Verde , Vozinha , yang tampil gemilang di bawah mistar.

Spanyol mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan lawan, namun dominasi tersebut tidak diiringi efektivitas di depan gawang. Peluang terbaik Spanyol di babak pertama datang melalui Ferran Torres, yang gagal memanfaatkan umpan matang Marc Cucurella dari jarak dekat dan hanya mampu mengirim bola membentur mistar gawang. Beberapa menit kemudian, Torres kembali memperoleh peluang emas, tetapi tembakannya masih mampu diamankan Vozinha. Masalah serupa juga terlihat pada Mikel Oyarzabal yang dipercaya sebagai ujung tombak.

Kapten Real Sociedad itu kesulitan memberikan ancaman berarti dan kembali menunjukkan bahwa Spanyol masih membutuhkan sosok penyerang murni yang tajam di kotak penalti. Melihat timnya kesulitan mencetak gol, pelatih Luis de la Fuente akhirnya memasukkan wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, pada 20 menit terakhir pertandingan. Kehadiran Yamal memang langsung memberikan warna berbeda dalam serangan Spanyol. Kecepatan dan kreativitasnya mampu membuka ruang di lini pertahanan Cape Verde.

Namun, perubahan tersebut tidak cukup untuk menghasilkan gol kemenangan. Cape Verde tetap tampil disiplin hingga peluit akhir berbunyi dan berhasil mengamankan satu poin bersejarah dalam debut mereka di panggung Piala Dunia





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