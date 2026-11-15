Spanyol Tegaskan Hanya Madrid Layak Panggung Final Piala Dunia 2030

Federasi Sepak Bola Spanyol dan pejabat Madrid menolak keras usulan Maroko menggelar final Piala Dunia 2030, menegaskan negara Eropa ini adalah satu-satunya pilihan yang layak.

Jelang pertemuan antara Spanyol dan Inggris di Stadion Metropolitano malam ini, Minggu, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzan, kembali menegaskan posisinya secara tegas terkait kontroversi penentuan lokasi final Piala Dunia 2030. Louzan menutup segala peluang negasi dengan menyatakan bahwa hanya ada satu opsi sah untuk menggelar laga penentuan tersebut, yaitu di wilayah Spanyol. Pernyataan keras ini disampaikan dalam acara pameran keliling bertajuk Raja-Raja Dunia yang berlokasi di Istana Cibeles, di hadapan para pejabat tinggi dan pejabat daerah Madrid.

Keputusan Tegas Federasi Sepak Bola Spanyol

Rafael Louzan menekankan bahwa Spanyol adalah negara yang paling pantas dan satu-satunya kemungkinan untuk menjadi tuan rumah final turnamen terbesar dalam olahraga sepak bola. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meyakini hal yang sama sebagai bentuk konsensus nasional. Louzan menambahkan bahwa saat ini adalah giliran Benua Eropa untuk menjadi tuan rumah, dan pihaknya akan bekerja keras agar kenangan dari turnamen tersebut tetap abadi di tanah Spanyol.

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Penegasan ini menjadi respons langsung terhadap upaya Maroko yang ingin menggelar final Piala Dunia 2030 di sebuah stadion baru yang sedang dibangun di Kota Casablanca. Meskipun turnamen tersebut diselenggarakan secara bersama-sama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, pihak Federasi Sepak Bola Spanyol bersikukuh bahwa peran mereka dalam penyelenggaraan harus diakui melalui penempatan laga puncak di negara mereka.

Tanggapan Pejabat Wilayah Madrid

Acara di Istana Cibeles juga dihadiri oleh Isabel Díaz Ayuso, Presiden Pemerintahan Wilayah Madrid, serta José Luis Martínez-Almeida, Wali Kota ibu kota. Díaz Ayuso menyampaikan bahwa Wilayah Madrid memiliki tempat untuk semua orang dan tetap menjadi kawasan olahraga yang menghargai bakat serta kerja keras. Ia menegaskan bahwa Madrid adalah daerah yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatasi kesulitan dan bangkit dari kegagalan demi meraih keberhasilan.

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Wali Kota Martínez-Almeida memberikan respons yang jauh lebih tajam dan defensif mengenai identitas negara yang seharusnya menjadi tuan rumah final. Ia menegaskan bahwa Spanyol memenuhi semua syarat teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Bagi Martínez-Almeida, jika Spanyol tidak dipilih untuk memainkan pertandingan terakhir, maka hal tersebut harus ditinjau kembali sebagai bagian dari peran Spanyol dalam penyelenggaraan keseluruhan turnamen.

Sikap Tegas Soal Infrastruktur dan Hak Historis

Martínez-Almeida mengulangi pandangannya bahwa final harus digelar di Madrid, bukan di Casablanca seperti yang diusulkan oleh pihak Maroko. Ia mengingatkan bahwa inisiatif awal penyelenggaraan ini berasal dari Spanyol dan Portugal, dengan Maroko yang kemudian bergabung sebagai mitra. Ia mempertanyakan logika jika fasilitas terbaik justru tidak digunakan untuk laga penentu, mengingat ada stadion-stadion di negara lain seperti Uruguay, Argentina, dan Paraguay yang tidak dipilih.

Wali Kota Madrid tersebut bertanya secara retoris apakah hak Spanyol akan dirampas setelah semua kontribusi yang telah dipersembahkan. Ia menyoroti prestasi tim nasional putra dan putri, serta tim Olimpiade yang telah mengharumkan nama negara. Selain itu, ia juga menekankan pengalaman panjang Spanyol dan Madrid dalam menyelenggarakan ajang-ajang sepak bola besar dengan infrastruktur kelas dunia yang sudah teruji dan siap digunakan untuk momen bersejarah tersebut.