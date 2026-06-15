Spanyol Mengalami Kebuntuan, Belgia Diselamatkan oleh Lukaku, Arab Saudi Hadapi Uruguay

Spanyol kesulitan mencetak gol melawan Tanjung Verde, Belgia hampir kalah dari Mesir, dan Arab Saudi menghadapi tantangan berat melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, tetap optimis meskipun kekurangan pemain kunci. Timnas Indonesia menjadi perbincangan karena kemungkinan naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery. Apple melompat dari iPhone 8 ke iPhone X tanpa merilis iPhone 9, sementara Google merilis patch darurat untuk zero-day CVE-2025-48595. Foto asli Galaxy S26 FE bocor, menampilkan desain mirip S26 reguler dengan kamera belakang menonjol.

Spanyol menguasai pertandingan melawan Tanjung Verde, seperti yang diharapkan. Namun, kejutan terjadi ketika Spanyol kesulitan mencetak gol. Belgia hampir kalah dari Mesir sebelum Romelu Lukaku menyelamatkan mereka.

Spanyol telah melalui 32 pertandingan tanpa kekalahan, tapi kini harus berjuang untuk mempertahankan gelar. Pelatih Luis de la Fuente tetap optimis, meskipun kekurangan pemain kunci seperti Lamine Yamal dan Nico Williams. Dia percaya bahwa tim masih memiliki peluang untuk maju ke final. Di sisi lain, Mesir hampir mengalahkan Belgia, sementara Arab Saudi menghadapi tantangan berat melawan Uruguay.

Timnas Indonesia juga menjadi perbincangan karena kemungkinan naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery. Apple melompat dari iPhone 8 ke iPhone X tanpa merilis iPhone 9, sementara Google merilis patch darurat untuk zero-day CVE-2025-48595. Foto asli Galaxy S26 FE bocor, menampilkan desain mirip S26 reguler dengan kamera belakang menonjol. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay dalam pertandingan sengit di Grup H Piala Dunia 2026





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